肺癌｜30歲女不煙不酒慢跑氣喘揭患肺癌4期　醫生：5種變化要小心

▲ 台灣一名30多歲的女子有多年慢跑的習慣，體力突然下降後求醫，結果發現患上肺癌第四期。

【肺癌／癌症／慢跑／跑步/氣喘/喘氣／不煙不酒/體力下降】身體出現任何異常都不應該忽視，有可能是癌症或其他嚴重疾病的警訊。台灣一名30多歲、初為人母的女子不煙不酒，亦有多年的慢跑習慣，但某日突然發現體力大不如前，結果求診後發現患上肺癌第4期。有醫生就列出5種可能代表患上肺癌的身體變化，提醒市民多加留意。

最新影片：

綜合台媒報道，義大醫院呼吸胸腔內科主任陳鍾岳分享上述病例，表示該名女子一直有慢跑的習慣，因此自問體力及肺活量都很好。然而近半年卻發現自己跑沒多久便開始喘氣，體力亦明顯大不如前，於是在丈夫的陪伴下求醫接受檢查，結果發現已患上第四期肺癌。

更多相關報道：肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命 靠1療法2年半恢復正常生活

沒有高危因素仍患病

值得留意的是，女子本身並沒有出現咳嗽或其他不適症狀，沒有家族病史，亦不符合吸煙、二手煙、曝露於石棉環境等高危因素，「想得到的危險因子都沒有」。所幸女子對標靶藥物反應良好，且因為病情屬晚期，符合當地健保給付的條件，用藥後病情順利獲得控制，目前仍在定期覆診中。

更多相關報道：肺癌｜名醫不煙酒愛行山卻患末期肺癌 公開5大飲食原則成功抗癌

5大身體變化需留神

對此陳鍾岳表示，如果想在早期發現1cm以下的肺癌腫瘤，需靠低劑量電腦掃描（LDCT）等較為精密的檢查，市民可以考慮定期進行體檢。他又列出以下5種變化，可能代表肺部長出腫瘤，提醒市民提高警覺，一旦有不適應及早求醫。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因















HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5