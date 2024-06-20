  • 32°C
香港時間 : 2024620日 (四) 14:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肺癌｜30歲女不煙不酒慢跑氣喘揭患肺癌4期　醫生：5種變化要小心

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

台灣一名30多歲的女子有多年慢跑的習慣，體力突然下降後求醫，結果發現患上肺癌第四期。

【肺癌／癌症／慢跑／跑步/氣喘/喘氣／不煙不酒/體力下降】身體出現任何異常都不應該忽視，有可能是癌症或其他嚴重疾病的警訊。台灣一名30多歲、初為人母的女子不煙不酒，亦有多年的慢跑習慣，但某日突然發現體力大不如前，結果求診後發現患上肺癌第4期。有醫生就列出5種可能代表患上肺癌的身體變化，提醒市民多加留意。

最新影片：

Sick問識答
20多歲女噴香水落護墊除臭致腋下發炎　醫生拆解體臭成因+5大改善建議

綜合台媒報道，義大醫院呼吸胸腔內科主任陳鍾岳分享上述病例，表示該名女子一直有慢跑的習慣，因此自問體力及肺活量都很好。然而近半年卻發現自己跑沒多久便開始喘氣，體力亦明顯大不如前，於是在丈夫的陪伴下求醫接受檢查，結果發現已患上第四期肺癌。

更多相關報道：肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活

沒有高危因素仍患病

值得留意的是，女子本身並沒有出現咳嗽或其他不適症狀，沒有家族病史，亦不符合吸煙、二手煙、曝露於石棉環境等高危因素，「想得到的危險因子都沒有」。所幸女子對標靶藥物反應良好，且因為病情屬晚期，符合當地健保給付的條件，用藥後病情順利獲得控制，目前仍在定期覆診中。

更多相關報道：肺癌｜名醫不煙酒愛行山卻患末期肺癌　公開5大飲食原則成功抗癌

5大身體變化需留神

對此陳鍾岳表示，如果想在早期發現1cm以下的肺癌腫瘤，需靠低劑量電腦掃描（LDCT）等較為精密的檢查，市民可以考慮定期進行體檢。他又列出以下5種變化，可能代表肺部長出腫瘤，提醒市民提高警覺，一旦有不適應及早求醫。

點擊圖片放大
+6
+5

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

點擊圖片放大
+7
+6

40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

  • 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移
  • 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移
  • 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織
  • 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

肺癌｜男子「1症狀」以為小病竟患肺癌 醫生悲嘆：3個月後離世
18:05 2024/06/09
肺癌｜男子「1症狀」以為小病竟患肺癌 醫生悲嘆：3個月後離世
致癌物質｜女教師從不吸煙揭患末期肺癌　美國CDC揭1種氣體成隱形殺手
19:14 2024/05/24
致癌物質｜女教師從不吸煙揭患末期肺癌　美國CDC揭1種氣體成隱形殺手
癌症殺手｜女子結婚25週年收最痛心「紀念禮物」　長期吸丈夫二手煙患肺癌
14:08 2024/06/03
癌症殺手｜女子結婚25週年收最痛心「紀念禮物」　長期吸丈夫二手煙患肺癌

你可能感興趣

肺癌｜男子「1症狀」以為小病竟患肺癌 醫生悲嘆：3個月後離世
18:05 2024/06/09
肺癌｜男子「1症狀」以為小病竟患肺癌 醫生悲嘆：3個月後離世
致癌物質｜女教師從不吸煙揭患末期肺癌　美國CDC揭1種氣體成隱形殺手
19:14 2024/05/24
致癌物質｜女教師從不吸煙揭患末期肺癌　美國CDC揭1種氣體成隱形殺手
癌症殺手｜女子結婚25週年收最痛心「紀念禮物」　長期吸丈夫二手煙患肺癌
14:08 2024/06/03
癌症殺手｜女子結婚25週年收最痛心「紀念禮物」　長期吸丈夫二手煙患肺癌
咳嗽 健康問題 癌症 肺癌

最高瀏覽

減肥謬誤︱減肥做「1類運動」反易餓致肥　醫生建議最佳運動頻率
減肥謬誤︱減肥做「1類運動」反易餓致肥　醫生建議最佳運動頻率
台灣女神丨陳妍希疑8年婚姻破裂　傳陳曉親提離婚夫妻情不再？
台灣女神丨陳妍希疑8年婚姻破裂　傳陳曉親提離婚夫妻情不再？
急症室最長等候時間（06月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月20日 時間12:05）
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
超市大搜查︱邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　5款不含E466安全米粉名單
超市大搜查︱邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　5款不含E466安全米粉名單