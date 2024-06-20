二十四節氣.夏至湯水｜夏至天氣濕熱易中暑煩躁　中醫推介10款湯水降燥袪暑

▲ 夏至天氣濕熱易中暑煩躁，中醫推介10款湯水降燥袪暑。

【二十四節氣/夏至／消暑／湯水／消暑湯水/清熱解暑／健脾祛濕／炎熱/疲倦】6月21日為二十四節氣中的夏至，此時溫度飈升，人體的陽氣最旺盛，容易出現疲倦、乏力、口渴等不適症狀，易受到暑邪侵襲。為此，小編整合了10款由中醫師及湯水專家推薦的消暑湯水，幫大家清熱解暑，健脾祛濕。

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第一款：蘿蔔鴨肫湯

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第二款：荷葉烏雞湯











第三款：木瓜花生眉豆雪耳腰果湯











第四款：節瓜淮山蓮子薏米湯











第五款：豆腐苦瓜薏米湯











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第六款：節瓜紅蘿蔔清補涼素湯











第七款：海底椰馬蹄無花果湯











第八款：石斛冬瓜湯











第九款：老黃瓜綠豆薏米排骨湯











第十款：清潤素湯

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