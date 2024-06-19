失實廣告丨廣告訛稱許樹昌用健康產品拯救廣大患者　中大醫學院：與院方及教職員完全無關

▲ 失實廣告使用抗疫專家顧問、中大呼吸系統科教授許樹昌的肖像作招徠。

中大醫學院表示，留意到網上流傳的失實資訊，訛稱有藥物或健康產品是由中大醫學院教授研發及推薦，在網上銷售，並以「香港中文大學醫院」名義發出偽冒的Facebook廣告或帖文，藉此推廣產品。

醫學院表示，有關廣告中於未經許可的情況下，擅自引用了大量中大醫學院教授及科研團隊的資料、圖片及醫學院標誌，作推廣營銷用途。

中大醫學院特此嚴正聲明，有關產品與香港中文大學、香港中文大學醫學院及其教職員完全沒有任何關係。中大醫學院的臨床教職員從不會推廣任何產品、治療及服務，亦不會進行任何相關的商業活動。中大醫學院對有關廣告內容嚴重失實，深表遺憾，並予以譴責及保留追究的權利。

中大醫學院呼籲，市民如有任何健康上的疑問，必須徵詢醫生的專業意見，切勿自行購買及服用成藥，以策安全。

根據中大提供圖片，多個偽冒廣告亦稱健康產品由中大呼吸系統科講座教授許樹昌推薦，當中一幅廣告更刊登許樹昌的肖像，售賣一款名為「清肺王」的健康產品，並聲稱有多項效能。

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