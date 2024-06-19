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凱特現身｜凱特王妃露面原來有Plan B　若未能出席由這位皇室成員代替

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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凱特王妃日前出席英王查理斯三世（King Charles III）生日的皇家閱兵儀式。（影片截圖）

【凱特王妃/凱特患癌/英國王室/威廉王子】英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）日前出席英王查理斯三世（King Charles III）生日的皇家閱兵儀式，據知因要確定凱特的身體狀況理想，細節是在露面前一晚才直式落實，否則會出動「Plan B」，由查理斯三世之弟愛德華王子，代替她與其3名孩子坐馬車遊行。

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凱特現身｜癌症情況未走出困境

凱特王妃在今年年初進行腹部手術、3月爆出P圖風波，並公布患癌消息，與丈夫威廉王子及3名子女度過艱難的半年。直至日前（14日）在社交平台再次更新消息，表示其癌症情況仍未「走出困境」，但化療情況理想。翌日早上凱特聯同威廉王子及3名子女一起乘車，參加英王查理斯三世（King Charles III）生日的皇家閱兵儀式（Trooping the Colour）。

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凱特現身｜Plan B由愛德華王子代替

綜合媒體報道指，凱特仍在化療中，難以預知身體情況，因此英國皇室對此有兩手準備，若凱特因身體情況未如理想，皇家閱兵儀式當天將調動「Plan B」，由愛德華王子代替她與其3名孩子坐馬車遊行。幸而凱特當天順利出席活動，並以一身白色系穿搭到場，但臉型和身形明顯比之前瘦削。

而日前的父親節，威廉夫婦的社交平台亦發放父親節照片，照片由凱特親自拍攝，有威廉及3名子女的背影，威廉摟著子女肩膊，4人靜靜在沙灘看海，雖然不見他們的面容及表情，但完全感受到他們一家人互相扶持和守望的感覺，場面令人動容。

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