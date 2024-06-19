文娛藝術｜香港故宮明代陶瓷展7月開幕　8月首辦親子留宿體驗

▲ 香港賽馬會呈獻系列：故事新說──故宮博物院藏明代人物畫名品。職貢圖《仇英》，創作於約1494–1552年。（香港故宮提供）

香港故宮文化博物館今夏推出全新展覽及活動，包括特別展覽 「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」 將於6月26日（星期三）在展廳9開放、 「流光彰色——故宮博物院藏明代陶瓷珍品」7月開幕、8月首辦 「博物館歷奇親子夜」留宿體驗。

全新專題展覽 「流光彰色——故宮博物院藏明代陶瓷珍品」 將於7月10日（星期三）在展廳3開放。而博物館在暑假期間將推出別開生面的親子教育和體驗活動，包括首度舉辦 「博物館歷奇親子夜」 留宿體驗、 「宮廷派對」 工作坊暨兒童導賞、 「香港故宮學生文化大使日」 等，讓大小朋友踏上一趟沉浸式的文藝旅程。

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為慶祝香港特別行政區成立27周年，香港故宮文化博物館各個專題展覽將於2024年7月1日（星期一）免費開放予公眾參觀。

香港故宮於2022年開幕展中展示914件來自故宮博物院的珍藏，並在2023年共增加了157件文物作輪換。及後推出的「香港賽馬會呈獻系列：故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」 展覽、「香港賽馬會呈獻系列：圓明園——清代皇家園居文化」中一共展出故宮博物院263件珍貴文物。在開館兩周年之際，故宮博物院再借出207件珍貴文物，包括29件國家一級文物，香港故宮將於下半年新推出的專題展覽中展示這些珍貴的展品。 香港故宮與故宮博物院合辦全新專題展覽「流光彰色——故宮博物院藏明代陶瓷珍品」，是繼開幕展後第二個大型故宮博物院陶瓷展。

明代是中國陶瓷發展史上最鼎盛的時期之一，瓷器品質精良，呈現出多姿多彩的面貌。展覽展出逾百件珍品，不僅是中國陶瓷藝術登峰造極之作，也是明代歷史、科技發展，以及文化交流的縮影。展覽按時序分為三個單元，分別展出明代早、中、 晚期名品，彰顯明代陶瓷工藝的發展演變和傑出成就。

今次亮相的故宮博物院珍寶全是首度來港展出，當中國家一級文物共21件，包括洪武釉裏紅松竹梅圖玉壺春瓶、宣德青花礬紅彩海水龍紋盤、成化款鬥彩三秋杯及萬曆款五彩花鳥圖蒜頭瓶等。

除了展出故宮珍寶，博物館將於6月26日（星期三）起在展廳9 舉辦特別展覽「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」，展出約400件法國服裝、珠寶與配飾，探索18世紀末到20世紀初的法國人如何利用服飾塑造身體形態、體現身份地位，以及多種文化的交融對法國時尚演變的影響。

暑假兩日一夜留宿活動

迎接暑假，博物館即將首度推出兩日一夜「博物館歷奇親子夜」留宿體驗。在8月6日至7日， 參與家庭可在晚上夜探博物館。除了在博物館留宿，香港故宮推出了多個具教育意義的環節， 包括啟發自古代宮廷活動的遊戲、睡前親子故事時間，讓大人和小朋友置身於古代科舉、狩獵 及日常等故事場境。

活動詳情及報名會於博物館網站公布。香港故宮7月20日（星期六）首辦「香港故宮學生文化大使日」，逾50位由中學生及大專生擔任的香港故宮學生文化大使將化身展覽導賞員、訪客服務員、文創產品大使等不同崗位，親身體驗參與博物館營運。計劃旨在加深學生對文物及博物館專業的認識和興趣，培育未來相關領域專業人才。

配合展覽，博物館將舉辦多場特色工作坊，讓大小朋友學習文物背後的故事，其中「造園初探」 將邀請大小朋友發揮創意打造自己的小園林，而「宮廷派對」工作坊將邀請小朋友穿上宮廷服飾，踏上一趟沉浸式的導賞旅程，並親手製造專屬禮帽。各個工作坊內容如下：

此外，新一季「香港故宮演藝嘉年華」將在8月一連兩個周末（8月17日及18日、8月24日及25日）為公眾呈獻多元化的表演藝術活動。持博物館門票的訪客除了可於二樓南中庭欣賞音樂、舞蹈和戲偶演出外，亦可透過自助手作活動，認識中華傳統文化。香港故宮亦會舉辦免費親子工作坊，由資深藝術家帶領參加者製作木偶。

為慶祝香港特別行政區成立 27 週年，香港故宮文化博物館各個專題展覽將於2024年7月1日 （星期一）免費開放予公眾參觀。

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