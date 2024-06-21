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保養得宜｜62歲歐瑞偉後生拍戲勁博命　惹一身勞損靠3招關鍵逆齡

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

【勞損/保養/養生/中醫/抵抗力/保健品/靈芝/位元堂】保養得宜，可令外表及體力大幅「逆齡」！62歲歐瑞偉入行近40年，體態及外表不見絲毫老態，拍攝動作場面時仍然親身上陣、應付自如，令人羨慕。惟歐瑞偉透露指，過去年輕時因自恃後生，亦曾因晝夜顛倒、飲食不定時，身體長期勞損等問題，導致身體毛病叢生，後因工作關係認識中醫藥教授團隊，才開始學習養生之道，憑住3大關鍵成功「逆齡」，比真實年齡看上去後生廿年！

近年於處境劇《愛 • 回家之開心速遞》中飾演KC大受歡迎的歐瑞偉，過去以武打演員入行，1995年與馬來西亞女星李愛玲結婚，育有一對子女。

入行將近40年，今年已踏入62歲的歐瑞偉看上去仍非常年輕，拍攝動作場面時仍然會親身上陣，身手極為敏捷、不見一絲老態，看得出內外保養都極為得宜。

年輕時工作「搏命」致多病叢生 

身為一名丈夫及爸爸，他坦言自己非常愛錫家人，給子女很大自由度，但對自己相當嚴格，尤其嚴格管理自己的健康，因為他深信擁有健康的體魄，才有能力去照顧家庭：

「因為家庭，因為工作，我要更加健康，這是我的動力。」

惟歐瑞偉透露指，自己年輕時亦曾恃年輕，工作時進行危險動作都相當搏命，加上拍劇日夜顛倒、飲食不定，身體因長期勞損，漸漸出現不同毛病。

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靠中醫教一關鍵成功逆齡

直到約10年因工作關係，歐瑞偉結識到本地研究中醫藥的教授團隊，開始發現保健食療重要性，從而開始學習以中醫藥養生，遵循中醫教授所傳授的一大關鍵——增強抵抗力，再配合自身3大養生習慣，成功令身體及精力都漸漸回復：

「當時中醫教授向我講解養生之道，提點我要注重健康，必先要增強抵抗力，便推薦靈芝產品給我，食用後，最明顯改善了睡眠質素，睡得好精神自然好，每日都有充足精神去應付工作與生活壓力。」

「逆齡」養生3大秘訣

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同場加映：

飲茶養生｜茶能抑制細胞衰老   李韡玲：具抗氧化作用可延年益壽

歐瑞偉透露，自己除了堅持服用靈芝保健品外，亦會到百年老字號購買湯包及自備養生茶開工，平時亦會將靈芝保健品拆開膠囊，加入湯水或者養生茶同飲，長久下來精神變得越來越好。

他提醒大家，購買保健品、湯包、茶飲時應要小心選擇有信譽保證品牌、產品及藥材用料要有中醫藥專業監製並獲國際認證：「藥材優質，份量準，效果才會好。」歐瑞偉分享以下一款靈芝保健品及快速養生湯水製作方法：

「逆齡」養生湯水製法

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材料：腰果 15克（按個人口味加減）、個人喜愛湯水材料、元堂百草靈芝皇膠囊

做法：

1.準備腰果洗淨；

2.其他湯水材料以清水略洗淨後備用；

3.以恆溫熱水壺，加入1.2L清水，把所有材料放進壺內，按鍵至水滾；

4.調水壺至90度恆溫模式，保溫20-30分鐘；

5.飲用前，拆開2粒位元堂百草靈芝皇膠囊，加入粉末至湯飲；

6.適量鹽調味，再按一次煮沸，即可飲用。

百草靈芝皇 60 粒裝 標準價 HK$696/盒 

百草靈芝皇精選六色野生靈芝，加入其他研究顯示具功效的靈芝品種：鹿角靈芝及松杉靈芝

歐瑞偉提醒大家購買保健品、湯包及茶飲，首選老字號出品。

中醫藥古籍至現代的多項研究證實具多種保健功效，使用純靈芝成分生產製造，產品通過有效成分檢測，含量高於市場領先產品^，中醫藥專業認證內至外八大功效提升臟器健康。

1. 煥活細胞，提升細胞活力

2. 提升身體 SOD 水平，擊退損害細胞因子

3. 防血管老化，改善血管壁細胞健康 70%²

4. 益心氣，養心神，87%擊退失眠¹，恢復精神活力

5. 補肺腎之氣，針對壓力虛勞、飲食不思

6. 幫助脂質新陳代謝，減少肝內臟脂肪積聚

7. 守護心腦，改善記憶，護養心神

8. 外防流行病，維持第一道防線有效達 97.6%¹

保健每日 1 粒，等於服食最少 32 朵珍貴靈芝精華*

*含量與中國藥典中所收載的靈芝多醣最低含量比較

^以靈芝多醣含量比較-2024 年 3 月ALS化驗報告

¹ Indian Heart J. 2018 Sep-Oct;70(5):608-614.

² Modern Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine , 2019 , (5) : 567-570

按此詳情：https://bit.ly/3XkhjjN 

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