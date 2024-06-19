夫婦關係丨男人要寵的不是女兒是老婆 前科大EMBA教授：成功男人絕大部分寵老婆

▲ 成功的男人絕大部分都寵愛老婆。

曾經在香港科技大學任教EMBA課程，現時是北大清華長江商學院EMBA授課教授趙越，在抖音平台上分享人生哲學及職場哲學。趙越教授其中一條講述成功男人最應該寵愛的不是女兒，而是陪伴自己的老婆，因為老婆才是家中快樂的源泉。

趙越教授表示，在這個世界上，如果男人連老婆都不寵，但會寵你的戰略合作夥伴，絕對不是人生大智慧。他解釋，老婆才是家中的財源，男人外出能夠賺到錢，最重要的是心定，

你的後院不起火，老婆是家中最好的壓艙石、定心丸，無論如何，要把老婆照顧好了，你連老婆都不寵的話，你憑甚麽會成功呢?你連老婆都不寵愛的話，你憑甚麽會幸福呢？

他強調，老婆是捨棄了很多東西陪伴丈夫，並且給丈夫生小孩，老婆是很有恩德，家中有個人不圖任何東西跟着男人是件很幸福的事。

有時候想着家裏，有一個人在惦記着你；家裏有一個人，不圖任何事情跟着你，這是件很幸福的事情，在茫茫的黑夜當中，尤其是一個人要打拼，一路前行是很孤獨的。

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他引述一個成功老闆表示，自己最感動的時候是，開了重大會議做了決策後，回到家中發現老婆留了飯菜並在家中等他，或者老婆仍未睡覺在等他回家，是作為成功男人感到最幸福的事情，

錢財只是多個零少個零而已，家中有個心很安定的人在等着你，和你一起老去，那才是最幸福的事。

趙越教授更加指出，家中最應該富養的人不是女兒而是老婆，並指絕大部分成功的人都對老婆很好，因為老婆是家中快樂的源泉。

我見到那麽多的EMBA，企業家大部分都對老婆很好，我見過絕大部分成功的人，都對老婆很好，因為老婆是家中快樂的源泉，她會有本事把你弄得不開心，把孩子弄得不開心，讓你的爸爸媽媽不開心，你的後院不起火，你才可以安定的往前走。

如果連家中嫁給自己的老婆都哄不好，男人能干成多大的事？因此呼籲所有成功的男人，好好對待老婆，這才是快樂的源泉。

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