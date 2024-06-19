台灣女神丨陳妍希疑8年婚姻破裂　傳陳曉親提離婚夫妻情不再？

▲ 陳妍希與陳曉近年屢傳婚變。

台灣女神陳妍希於2016年與內地男星陳曉結婚後，育有一子「小星星」。不過近年二人屢傳婚變消息，皆因夫妻二人的互動愈來愈少，感情明顯變淡，以往每逢對方生日，他們也會在社交網高調送祝福，現在已不見這些動靜。

台灣女神丨陳妍希傳與老公決定分開 陳曉冇戴婚戒現身

傳陳曉去年提出離婚

而且，他們同框現身更是罕見，難怪婚變傳聞滿天飛。今日（19日）內地媒體再次點名稱二人去年婚姻破裂，又指目前陳曉一心想離婚，爆料者更開直播說明。

爆料者聲稱2023年底陳曉向陳妍希提出離婚，並表示可以淨身出戶，但沒有說出離婚理由，之後他便再沒有回家，還更換手機號碼。

爆料者續指陳曉拉黑了陳妍希，因此陳妍希只能透過工作人員聯絡到對方。

▲ 陳妍希與陳曉再傳婚變。

婚變消息「似層層」

隨即有網民翻查二人社交網，雙方都已經互相delete了有關對方的發文，令婚變消息更增可信性，惟陳妍希及陳曉對此未有任何回應，離婚消息未得屬實。

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