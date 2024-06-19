新屋入伙｜富蝶邨建築廢料堆積　房委會籲裝修承辦商必須妥善清理

▲ 富蝶邨設置泥頭站和廢料收集站。

近日啟鑽苑和富蝶邨垃圾堆積問題引起關注。房委會表示，啟鑽苑和富蝶邨的物管公司已在合適地點設置泥頭站和廢料收集站，並主動加派清潔人手及夾斗車清理各類廢棄物，又呼籲各住戶和業戶提醒所聘請的裝修承辦商及運送傢俬工人，必須適時並妥善清理裝修工程所產生的建築廢料及包裝。

房委會解釋，新屋邨／屋苑同一時期大量入伙會衍生裝修及住戶搬遷的高峰期，為應對這個「極端」情況，啟鑽苑和富蝶邨的物管公司預先採取措施，包括在合適地點設置泥頭站和廢料收集站，供住戶或其裝修承辦商放置建築廢料及傢俬包裝，並主動加派清潔人手及夾斗車清理各類廢棄物，清潔小隊更會在有需要時通宵運走廢棄物。另外，物管公司亦加派人手在車輛出入閘機位置站崗，務求令車輛能有序出入屋邨／屋苑。

房委會呼籲各住戶和業戶提醒所聘請的裝修承辦商及運送傢俬工人，必須適時並妥善清理裝修工程所產生的建築廢料及包裝，包括自行搬運及棄置到指定的泥頭站。

房委會提醒住戶，在「屋邨管理扣分制」下，如住戶所委聘的裝修承辦商於邨內棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作，房屋署會先向相關住戶作出勸喻，警告無效的住戶會被扣7分。而在屋苑胡亂棄置包裝／建築廢料，有機會被檢控，最高可被罰款6000元。

富蝶邨自今年2月開始入伙，至今已有超過6,100個租戶完成手續上樓，同期啟鑽苑亦已有九成多的業戶接收單位。

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