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北上消費｜港女全家北上30小時豪洗$4.6萬　揭深圳1服務比香港平16萬

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

港女全家北上深圳30小時豪洗$4.6萬，驚嘆1服務比香港平16萬。

【北上攻略/深圳好去處/北上消費/深圳/植牙】不少港人都會趁著假期北上玩樂，近日就有90後港女在社交平台上分享，早前與家人到深圳消費的經歷，兩日的玩樂共花費了¥43,500（約港幣$46,808），嘆盡日式美食、採耳、美容、購物等，當中更大讚其中1服務比香港便宜16萬港元，令她嘆「深圳再這樣下去，快賺光香港人的錢啦！」帖文一出，有網民驚訝香港人的消費能力，表示「香港賺錢深圳花」。

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北上消費｜全家豪洗逾4萬 植牙平香港16萬

該名港女近日於小紅書以「HK港人深圳30小時花了¥43500記錄」為題，分享與深圳兩日一夜的行程記錄，兩日一夜30小時一家人共豪洗了¥43,500（約港幣$46,808），她驚嘆「回想也覺得這經歷很瘋狂」。

她詳盡地分享了兩天豪洗之旅的行程，首天她為媽媽安排了牙科療程，由於媽媽長年深受牙齒問題困擾，上排牙兩側的大牙已掉落，但香港的植牙服務太昂貴，最便宜也需要3萬多港元，因此先到深圳口腔診所作諮詢，再考慮是否植牙，不過診所剛好推出優惠，充值3萬元人民幣可當4萬元使用，實惠的價錢令媽媽決定接受6隻德國植牙，共收費¥29,500，連同¥8000中度牙周病治療。4萬元內便解決了媽媽多年的痛楚，令版主慨嘆「香港起碼要20萬多」。

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北上消費｜豪食日本料理 讚質素高服務好

看牙後，他們吃了一餐¥265午餐，並去了做美容、採耳，共花費¥384。之後她們入住一間工業式設計的Loft類型酒店，房內以樓中樓設計，空間寬敞，更設有廚房和洗衣機，價錢亦相當便宜，只需¥460。晚餐方面，他們到了附近一家日本餐廳，點了一份¥888的4人套餐，當中包括有刺身拼盤、鰻魚、天婦羅、海膽飯等，豐富的套餐令版主大讚香港餐廳的服務和價錢都與深圳相差甚遠。

同樣的份量食材和環境，香港應該要過$1500。很多時候深圳有服務但不收服務費，香港沒服務卻收+10%。

次日的行程，版主先到了醫院皮膚科覆診及配藥，之後到商場和山姆超市購物，合共¥3,447。最後版主在兩天內共有19項的消費，總金額為¥43,500。這趟豪華之旅，版主笑言「感覺自己有點像土豪」。

同場加映：即睇北上4步輕鬆Call車

北上消費｜內地網民驚嘆港人消費力

帖文一出，不少內地網民紛紛留言，有人驚嘆港人的消費力，表示「怪不得說港人消費能力強」、「香港賺錢深圳花」、「看内容就知道性價比好高！」不過也有網民表示扣除牙科開銷，兩天一夜大約花費¥2,000亦算合理，也有網民表示深圳牙科的價格一向比香港便宜，表示「大陸睇牙方便過香港好多」、「難怪關口到處係牙科廣告」、「封關時期，智慧牙疼一看要拔牙開刀5千起，吃藥忍著，深圳便宜很多」。

圖文獲「咕嚕咕嚕肉」授權轉載

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