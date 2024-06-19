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三屆視后丨佘詩曼加碼再騷三點式照騷蛇腰　阿佘上載福利圖日吸7萬Like

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

佘詩曼早前跟「七魔女」成員湯盈盈、梁靖琪、姚樂怡、鍾麗淇及周家蔚往泰國旅行，只欠文頌嫻沒有同行。

閨蜜遊結束後，阿佘在今日（6月19日）已搭飛機返港，她於IG分享獨照兼寫道：「歡樂嘅時光過得特別快，又係時候講bye bye~ 期待下一次再一次瘋狂之旅吧！」

視后丨佘詩曼領軍到泰國旅行大解放　阿佘與「七魔女」成員齊晒泳裝超養眼

再晒福利圖秒殺網友

阿佘跟閨密先後於IG分享水著照，繼「黑色喱士bikni」後。阿佘、梁靖琪、姚樂怡分別在昨日及今日再繼續在社交平台派福利照，分享新一輯沙灘靚相。

當中，阿佘身穿白色針織bra top襯熱褲，鏤空設計令身材若隱若現，更展示其纖幼蛇腰，阿佘在昨日上載此批靚相1日已吸7萬個Likes。

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視后生日丨佘詩曼49歲生日收蛋糕大壽包　「七魔女」再度合體友誼萬歲

縱然已年屆49歲，阿佘保養得宜，少女肌加上令人豔羨的纖腰，獲不少網民大讚：「更清纯美艳，散發陣陣仙氣。」、「女王笑容好美啊」以及「超漂亮、自然美」

另外，未有同行的文頌嫻留言：「唔怪之得今次旅程冇咗我呢個朋友。因為實在正到冇朋友」

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