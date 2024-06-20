中風年輕化丨27歲打工仔常應酬3年重77磅　3大惡習致急性腦中風入ICU搶救

【腦中風／半癱／應酬／喝酒】天有不測風雲，人有旦夕禍福。一名職場新丁因為經常需要喝酒應酬，生活作息被工作打亂，月初突然中風入院，一夜之間變成半癱。其女友一直陪伴在側，外界有很多聲音勸她趁年輕，盡快物色新對象，但女友卻不離不棄，承諾他「一定會等你好起來」。

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27歲男突然腦中風入ICU

該名27歲內地女生在社交平台「小紅書」發文，指相愛6年的男友突然腦中風入院。女事主與男友是大學同學，兩人21歲時開始拍拖，至今已經有6年。兩人在端午節那天（8日）準備外出遊玩，剛出門沒多久，男友忽然感到頭暈、噁心等不適，女事主立刻將帶男友求醫。豈料，男友情況急轉直下，開始冒冷汗、視力和意識亦開始模糊，後來更陷入昏迷。當時女事主立刻將男友送往醫院急症室搶救，經診斷後發現他患有急性腦中風，立刻送入深切治療部病房，進行開腦手術。

當他爸爸簽病危通知書的時候，我人是顫動的，男朋友腦出血住進ICU，他們有一點意識，眼角卻有淚水，他應該能聽到我在呼喚他。這一門之隔成了我們之間最遙遠的距離。

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職場新丁長年應酬 健康每況愈下

醫生指，男友的情況不理想，術後一直沒有意識，建議女事主及病人家屬考慮氣切。女事主含淚坦言不捨得，指兩人從大學時候認識至今，多年來感情深厚，「不管生活中大小事物我們都是共同解決」。當時畢業後，男友獲得一份很好的工作，惟平日工作忙碌，作為「職場新丁」需要經常喝酒應酬。投身職場後，男友生活作息變得紊亂，經常捱夜壓力大，且飲食不規律常吃外賣，加上經常喝酒導致腦中風。

他身高是180（厘米），體重快200（斤），入職場前才130斤。

中風後半癱 女友承諾不離不棄

女事主仍抱有希望，期盼男友會慢慢好起來，並承諾不會放棄他。女事主甚至開始物色護理員，以照顧男友的日常起居，自己亦上網做很多關於中風病人的飲食及護理資料。

帖文下有不少網民，力勸女事主盡快抽身物色新對象，惟女事主堅定指「已經認定他了，不會輕易放棄」，讓不少網民感動。女事主後續亦有透露，本來與男友已經訂婚，原定在去年年底結婚，惟其母親不幸在去年年中去世，婚禮被逼延後，但她表示「一早已經認定彼此」，故此決定守候在旁。

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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