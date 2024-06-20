Dior加價｜2024年Dior手袋疑即將加價　 經典款漲價近$5500最平$1.6萬入手

▲ 2024年Dior手袋疑即將加價，經典款漲價近$5500，最平$1.6萬入手。

【靚媽精明眼/Dior加價2024/迪奧/Lady Dior/Saddle/30Montaigne/BookTote/Lady D-Joy/保值】2024年，Hermes、Louis Vuitton、Gucci、Chanel相繼加價後，Dior網傳香港亦即將加價！據悉，今次價格調整將會涉及多款產品，包括時裝迷公認的4大熱門款式，各位靚媽靚太如果想成為Dior粉絲又不知從何入手？不妨參考以下新舊價格整合，以及最值得投資手袋款式，讓你精明買得心頭好！

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Dior上一次加價是在2023年7月，當時加幅12%，已故戴安娜王妃最愛的Lady Dior款漲價近$5,500。今年6月，Dior在日本市場進行價格調整，漲幅在10%左右。據業內人士透露，今次價格調整將會涉及多款產品，包括Lady Dior、D Joy、30 Montainge、Saddle等大熱款式，所以說名牌手袋的確早買早享受，現在趁加價前盡快入手。

▲ Dior疑即將加價。（網上圖片）

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Dior加價｜10款手袋最保值及新舊價格整合

1. Lady Dior My Abcdior 手袋

近年品牌大熱Lady Dior My Abcdior，是這次加價單品中升幅最高之一，經典的Cannage藤格紋圖案縫線，及綴以「D.I.O.R.」金屬吊飾，優雅和精緻的設計擄獲一眾上班族歡心。這次加價中，從原價的$44,500升至$50,000，加了約$5,500，不少靚媽感嘆為何不早點入手。

2. Mini Lady Dior 手袋

Lady Dior系列包括Micro、Mini、Small、Medium、Large等尺寸均有價格調整。這次由$41,500升至$45,000，加了$3,500。迷你設計不僅精緻，而且備有可拆卸的鏈式肩帶，可手提或斜背，長青不會過時。

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3. Saddle Bag

Saddle Bag（馬鞍袋）是一款非常值得投資的手袋，在2023年的價格調整中，由$31,000升到$35,000，上漲了$4,000。款式以藍色Dior Oblique緹花製作，肩帶每邊均帶有復古金色飾面金屬CD標誌，另有Saddle翻蓋和D形馬蹬磁扣，手袋配備可調整長短且可拆卸的幼身肩帶，可手提、肩背或斜背。除了每季也會推出的新款，就連Vintage的Saddle Bag，目前在二手市場依舊有市有價，非常保值。

4. 30 Montaigne Bag

如果你是復古派，定必喜愛這款30 Montaigne手袋。這款手袋採用藍色Dior Oblique緹花製成，翻蓋配以復古金色飾面金屬CD鎖扣，設計靈感取自Christian Dior香水瓶的別緻封口，背面的壓印30 Montaigne標誌，長方形非常實用。由$21,300升至$32,000，絶對是保值之款。

5. Dior Book Tote Bag

一直深受上班族和媽媽們喜愛的大容量Dior Book Tote，方正的設計加上容量極大，並設有專屬設計的文字訂製服務，更顯個人品味。Dior Book Tote竟然漲價最少的一款，讓荷包不至於大淌血的程度。

6. Lady Dior Call'in Dior

這款Lady Dior Call'in Dior手機袋設計高雅精巧，配飾以黑色Cannage藤格紋圖案羊皮製成，點綴可拆卸的D.I.O.R.吊飾，這款手機收納袋配備可拆卸的手柄和鏈帶，可手提或斜背。升幅較Lady Dior小袋高，價錢升至1.1萬元。

7. Lady D-Joy

Lady D-Joy也是人氣Lady Dior的變奏版，手袋同樣以高級羊皮配以Cannage藤格紋圖案縫線，不過就變成了扁形的長方款，配備兩條不同長度的肩帶，可以手提、肩背或斜背，配搭日常不同造型。這次Lady D-Joy由$40,500升至$45,000，足足加價$4,500，把握機會趕快下手了！

8. Saddle Rodeo Pouch

這款Saddle Rodeo小袋展現同名系列的經典元素，包括復古金色飾面金屬D形馬蹬。以藍色Dior Oblique緹花製造，配以1個隔層，內有1個插袋和3個卡片隔層，可收納所有必需品。又是小廢包和錢包的結合，深受時裝迷鍾愛！

9. Saddle Pouch

品牌手袋中的入門之選，價錢較親民。長銀包以灰色Dior Oblique提花製成，綴以不對稱翻蓋及復古金色飾面金屬「D」形馬蹬，斜背手提兩用，價格由$12,800升至$13,500，加了$700元，升幅不算高。

10. Lady Dior Pouch

Lady Dior Pouch是門檻最低的一款，也是頗搶手款式。Lady Dior系列中這款小袋也受牽連，不過加幅算最少的一款，由原價$18,400加至$19,000，尚可接受。

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