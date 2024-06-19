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減肥謬誤︱減肥做「1類運動」反易餓致肥　醫生建議最佳運動頻率

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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減肥做「1類運動」反易餓致肥！醫生建議最佳運動頻率。

【減肥／瘦身／運動／脂肪／蛋白質／運動頻率／消脂食物】減肥做運動卻「愈做愈肥」？台灣有減重醫生分享，過度做一種運動，反而會使人更容易飢餓、吃得更多，囤積脂肪。他並建議最佳運動頻率，務求讓大家有效減重。

最新影片：

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20多歲女噴香水落護墊除臭致腋下發炎　醫生拆解體臭成因+5大改善建議

台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在Facebook專頁發佈影片指出，身體其中一項平衡機制為「體重設定點」，就像體溫一樣；是由基因、生活方式和各種荷爾蒙決定，例如一些人想吃胖，體重設定點也會讓人吃不下。而做運動可以影響兩種荷爾蒙，分別是胰島素和皮質醇。當胰島素穩定的時候，體重設定點會降低；胰島素高甚至有阻抗的時候，吃下的澱粉就容易變成脂肪囤積起來。另外，當皮質醇升高，身體會進入儲存能量的模式，這時人會容易感覺飢餓，進食後容易吸收更多。

過度做「1種運動」變更胖

蕭捷健接著解釋，適當的「有氧運動」可以穩定胰島素，讓身體放鬆。但是，過度有氧運動會讓身體以為遇到災難需要逃跑，進入「大遷徙模式」，讓人更容易餓，熱量也更容易囤積起來。舉例而言，過度的有氧運動包括：馬拉松或鐵人三項訓練，就會引發「大遷徙」機制，讓人更易飢餓變胖。

建議最佳運動頻率

蕭捷健建議，一週不要每天運動，最好「練1天，休息1至2天」。而且，在訓練前一定要先吃高碳水化合物補充能量。例如，體重70公斤的人運動1小時，其一天就算吃4碗飯、大約300克碳水化合物，都是可以的；這些澱粉不會變成脂肪囤積起來。同時，還要加上足夠的蛋白質，讓肌肉合成。

若運動時間更長，建議直接補充葡萄糖水，免得肌肉流失、身體壓力上升。最後，蕭捷健提醒大家，運動要適量、懂得適時休息，同時配合碳水循環飲食，才能有效地降低體重設定點。

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