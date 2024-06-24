飲食攻略｜一日應吃多少份蔬果？ 營養師教「蔬果579原則」助排毒兼抗癌
撰文： 郭子豐
發布時間： 2024/06/24 17:19
【水果／蔬菜／蔬果／彩虹飲食法／飲食原則】經常聽見要多吃蔬果才能保持身體健康，但到底一日應該吃多少蔬果呢？台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中指出，大家參考依照「蔬果579原則」和「彩虹飲食法」，幫助自己計算每日各色蔬菜和水果的攝取量，有益身體健康。
最新影片：
蔬果579原則
高敏敏表示，多攝取蔬果的好處除了包括含有助排便順暢的膳食纖維，另一重點就是「植化素」。植化素有助抗自由基和抗氧化，具有抑制癌細胞分裂的效果，而大家可以透過各式各樣的蔬果去攝取各種植化素和營養，保持身體健康。那麼每日應該攝取多少蔬果份量？營養師就分享「蔬果579原則」，幫助大家參考計算攝取量：
高敏敏強調，「沒有一種食物會包含所有植化素」，故此建議大家各式各樣的蔬果都要平均攝取，才能確保吸收到植化素和保持營養均衡。
同場加映：
飲食攻略｜夏天高溫心臟病易發 中醫推薦6種紅色食物可護心降血脂
彩虹飲食法
高敏敏同時分享「彩虹飲食法」：
紅色
富含營養茄紅素+花青素
- 功效：強化心血管 避免泌尿道感染
- 蔬菜：牛番茄、紅椒
- 水果：紅莓、西瓜
橙色
富含營養：類胡蘿蔔素
- 功效：強化心血管 提高免疫力
- 蔬菜：紅蘿蔔、南瓜
- 水果：木瓜、柿
黃色
富含營養：類黃酮素、葉黃素、玉米黃素
- 功效：保護眼睛健康
- 蔬菜：黃椒、粟米筍
- 水果：菠蘿
綠色
富含營養：葉綠素、維他命B群、類胡蘿蔔素
- 功效：護肝排毒、提升代謝、助減重
- 蔬菜：綠葉蔬菜類
- 水果：牛油果、番石榴、奇異果
紫色
富含營養：花青素、酚酸類、白藜盧醇
- 功效：維持記憶力、抗老化 加強泌尿系統健康
- 蔬菜：茄子
- 水果：藍莓、桑椹
白色
富含營養：含硫化合物、多酚
- 功效：提高免疫力、顧肺 降低膽固醇
- 蔬菜：白蘿蔔
- 水果：香蕉
內容獲「高敏敏 營養師」授權刊登。
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5