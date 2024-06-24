飲食攻略｜一日應吃多少份蔬果？　營養師教「蔬果579原則」助排毒兼抗癌

【水果／蔬菜／蔬果／彩虹飲食法／飲食原則】經常聽見要多吃蔬果才能保持身體健康，但到底一日應該吃多少蔬果呢？台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中指出，大家參考依照「蔬果579原則」和「彩虹飲食法」，幫助自己計算每日各色蔬菜和水果的攝取量，有益身體健康。

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蔬果579原則

高敏敏表示，多攝取蔬果的好處除了包括含有助排便順暢的膳食纖維，另一重點就是「植化素」。植化素有助抗自由基和抗氧化，具有抑制癌細胞分裂的效果，而大家可以透過各式各樣的蔬果去攝取各種植化素和營養，保持身體健康。那麼每日應該攝取多少蔬果份量？營養師就分享「蔬果579原則」，幫助大家參考計算攝取量：

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高敏敏強調，「沒有一種食物會包含所有植化素」，故此建議大家各式各樣的蔬果都要平均攝取，才能確保吸收到植化素和保持營養均衡。

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彩虹飲食法

高敏敏同時分享「彩虹飲食法」：

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紅色

富含營養茄紅素+花青素

功效：強化心血管 避免泌尿道感染

蔬菜：牛番茄、紅椒

水果：紅莓、西瓜

橙色

富含營養：類胡蘿蔔素

功效：強化心血管 提高免疫力

蔬菜：紅蘿蔔、南瓜

水果：木瓜、柿

黃色

富含營養：類黃酮素、葉黃素、玉米黃素

功效：保護眼睛健康

蔬菜：黃椒、粟米筍

水果：菠蘿

綠色

富含營養：葉綠素、維他命B群、類胡蘿蔔素

功效：護肝排毒、提升代謝、助減重

蔬菜：綠葉蔬菜類

水果：牛油果、番石榴、奇異果

紫色

富含營養：花青素、酚酸類、白藜盧醇

功效：維持記憶力、抗老化 加強泌尿系統健康

蔬菜：茄子

水果：藍莓、桑椹

白色

富含營養：含硫化合物、多酚

功效：提高免疫力、顧肺 降低膽固醇

蔬菜：白蘿蔔

水果：香蕉

內容獲「高敏敏 營養師」授權刊登。

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