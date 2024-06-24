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飲食攻略｜一日應吃多少份蔬果？　營養師教「蔬果579原則」助排毒兼抗癌

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 2024/06/24 17:19

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【水果／蔬菜／蔬果／彩虹飲食法／飲食原則】經常聽見要多吃蔬果才能保持身體健康，但到底一日應該吃多少蔬果呢？台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中指出，大家參考依照「蔬果579原則」和「彩虹飲食法」，幫助自己計算每日各色蔬菜和水果的攝取量，有益身體健康。

最新影片：

Healthy Life
保養得宜｜後生時拍戲博命惹勞損　62歲歐瑞偉靠3招關鍵「逆齡」　「現拍動作場面仍親身上陣」

蔬果579原則

高敏敏表示，多攝取蔬果的好處除了包括含有助排便順暢的膳食纖維，另一重點就是「植化素」。植化素有助抗自由基和抗氧化，具有抑制癌細胞分裂的效果，而大家可以透過各式各樣的蔬果去攝取各種植化素和營養，保持身體健康。那麼每日應該攝取多少蔬果份量？營養師就分享「蔬果579原則」，幫助大家參考計算攝取量：

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高敏敏強調，「沒有一種食物會包含所有植化素」，故此建議大家各式各樣的蔬果都要平均攝取，才能確保吸收到植化素和保持營養均衡。

同場加映：

飲食攻略｜夏天高溫心臟病易發　中醫推薦6種紅色食物可護心降血脂

彩虹飲食法

高敏敏同時分享「彩虹飲食法」：

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紅色

富含營養茄紅素+花青素

  • 功效：強化心血管 避免泌尿道感染
  • 蔬菜：牛番茄、紅椒
  • 水果：紅莓、西瓜

橙色

富含營養：類胡蘿蔔素

  • 功效：強化心血管 提高免疫力
  • 蔬菜：紅蘿蔔、南瓜
  • 水果：木瓜、柿

黃色

富含營養：類黃酮素、葉黃素、玉米黃素

  • 功效：保護眼睛健康
  • 蔬菜：黃椒、粟米筍
  • 水果：菠蘿

綠色

富含營養：葉綠素、維他命B群、類胡蘿蔔素

  • 功效：護肝排毒、提升代謝、助減重
  • 蔬菜：綠葉蔬菜類
  • 水果：牛油果、番石榴、奇異果

紫色

富含營養：花青素、酚酸類、白藜盧醇

  • 功效：維持記憶力、抗老化 加強泌尿系統健康
  • 蔬菜：茄子
  • 水果：藍莓、桑椹

白色

富含營養：含硫化合物、多酚

  • 功效：提高免疫力、顧肺 降低膽固醇
  • 蔬菜：白蘿蔔
  • 水果：香蕉 

內容獲「高敏敏 營養師」授權刊登。

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