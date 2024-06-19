婆媳關係︱奶奶用湯煲消毒全家人底褲 新婚人妻難以接受決策被讚明智
家事百科
發布時間： 60 分鐘前
婆媳關係向來是千古難題，尤其是生活習慣不同。台灣有新抱在facebook上匿名發文，講述自己嫁入夫家後，因衛生習慣差異引發婆媳糾紛，最令她感到難頂的是，奶奶竟然用湯煲來消毒自己的底褲，她最後選擇搬走拯救自己的婚姻。
該名新抱表示，自己結婚後與夫家同住，她不時見到奶奶用湯煲煮一大堆布，她起初以為奶奶是消毒抹布，後來才發現湯煲内竟然是全家人的內褲。令她震驚的是，這個湯煲平時用來煲湯及鹵肉。
她對奶奶的所作所為感到非常驚訝，她向奶奶提出內褲不應該用湯煲消毒，奶奶不但沒有接受建議，反而認為自己這樣做非常乾凈，更指責她多管閑事。更讓她感到驚訝的是，丈夫的姐姐與妹妹也認為這種做法很正常，覺得她大驚小怪。
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由於無法接受夫家的家庭衛生習慣，她婚後不久便搬了出去，避免與夫家正面衝突。貼文引發了大量網民的關註與討論，許多人對奶奶的做法感到驚訝與不解，全部都表示無法接受。
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