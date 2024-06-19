婆媳關係｜奶奶用湯煲消毒全家人底褲　新婚人妻難以接受決策被讚明智

▲ 新婚人妻發現奶奶用湯煲消毒底褲。（《寶寶大過天》劇照）

婆媳關係向來是千古難題，尤其是生活習慣不同。台灣有新抱在facebook上匿名發文，講述自己嫁入夫家後，因衛生習慣差異引發婆媳糾紛，最令她感到難頂的是，奶奶竟然用湯煲來消毒自己的底褲，她最後選擇搬走拯救自己的婚姻。

最新影片推介：

該名新抱表示，自己結婚後與夫家同住，她不時見到奶奶用湯煲煮一大堆布，她起初以為奶奶是消毒抹布，後來才發現湯煲内竟然是全家人的內褲。令她震驚的是，這個湯煲平時用來煲湯及鹵肉。

她對奶奶的所作所為感到非常驚訝，她向奶奶提出內褲不應該用湯煲消毒，奶奶不但沒有接受建議，反而認為自己這樣做非常乾凈，更指責她多管閑事。更讓她感到驚訝的是，丈夫的姐姐與妹妹也認為這種做法很正常，覺得她大驚小怪。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

由於無法接受夫家的家庭衛生習慣，她婚後不久便搬了出去，避免與夫家正面衝突。貼文引發了大量網民的關註與討論，許多人對奶奶的做法感到驚訝與不解，全部都表示無法接受。

延伸閲讀：手洗底褲愈洗愈污糟 醫生：内褲含超級細菌【附5大清洗步驟】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】