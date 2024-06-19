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反黑英雄丨陳山聰袁偉豪正邪交鋒　朱晨麗過肩摔壯男撻爆玻璃

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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《反黑英雄》

TVB日前釋出新劇《反黑英雄》的兩條預告片，當中先後見到有反枱、混戰、水刑等，足證劇集官能刺激浪接浪。除正邪對立，《反黑英雄》中黑道之間亦潛藏不少牙齒印及血海深仇，黑吃黑的陰險對決。

兩條預告片均是強調劇集黑白對立的中心思想，並分別以「惡勢力蔓延」及「英雄挺身而出」為題，將劇中「黑白」陣容一次過大晒冷。

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《反黑英雄》

反黑英雄丨丘梓謙突破形象

壞人系列有飾演「西九王」無良的黃子恆，圓框眼鏡配以鬼魅奸笑相當兇狠兼搶焦。

至於袁偉豪（Ben）飾演的陳祖耀同樣夠勇夠狠，即使在街頭被十多人追斬，仍能僅以一把開山刀以寡敵眾。

《反黑英雄》

Ben今次是繼《刑偵日記》的冷血「綠眼殺手」韋睿傑後、再度挑戰奸角，更會全面「升呢」演出，動作連場之餘更是殺人、打劫、販毒壞事做盡，但背後卻暗藏非一般奸角的作惡目的，角色立體極具突破。

另值得Highlight的還有「奸角新血」丘梓謙，演開乖乖仔的他在預告片中拿着彈弓刀目露兇光，充滿驚喜。

《反黑英雄》

反黑英雄丨山聰偉豪對決

至於正義陣容，主力則是陳山聰飾演的軒神、張頴康飾演的蘇國威、朱晨麗飾演反黑組督察彭穎琪等；當中山聰及朱晨麗更是施盡渾身解數挑戰動作場面新高度。

在預告片中，山聰與Ben其中一場正邪交鋒，Ben開車高速行駛，山聰為追捕Ben整個人凌空掛在車上，最後更被揈甩慘變「滾地葫蘆」。

《反黑英雄》

反黑英雄丨朱晨麗騷身手

朱晨麗則同樣晒冷型格硬朗面，除有揸槍型格鏡頭，其中一幕將猛男過肩摔撻爆玻璃的場口更是技驚四座。

而張振朗飾演的阿賢，由於由警隊轉至黑幫陣容，忠奸度成謎，但觀乎官方發布劇照，他與山聰及子恆角色均有對立場面。

至於女主角姚子羚，雖然首輪預告未有現身，但據知今次首度挑戰江湖大嫂的她，將會帶來非一般的動作場面及感情線。

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