贏在起跑線｜張寶兒袁偉豪兒子富貴BB房曝光　星級BB床售5位數連雷神都用

▲ 張寶兒仔仔的富貴BB房曝光。

【新手爸媽/新手媽媽/BB房/BB床/張寶兒/袁偉豪/兒子袁咕碌】藝人夫妻張寶兒與袁偉豪的兒子袁咕碌於去年11月出生，現在已經6個多月大，開始識爬需要更多空間。日前張寶兒就公開了寶貝仔的BB房，本身張寶兒與袁偉豪於清水灣的$7000萬豪宅傲瀧實用面積有逾2千呎，所以BB房絕對夠晒大，設有獨立洗手間、圖書角、玩具角及BB專用的遊戲墊等，而張寶兒都選用北歐品牌的BB床，全套購買索價要5位數！

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張寶兒袁偉豪兒子｜BB房連廁所逾200呎

張寶兒自兒子出世後，就開設抖音及小紅書的帳號，分享親子日常。她今次就拍片帶網民參觀袁咕碌的BB房，連洗手間目測超過200呎，而袁咕碌BB床獨特的橢圓形設計是北歐BB界名牌出品，吸引一眾星級爸媽追捧，該款BB床當然價值不菲，本港網店整套購買，連延伸工具及床褥售價$11,180，標榜可以睡到5歲。

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張寶兒袁偉豪兒子｜BB床多星級用家

中外不少名人都是該款BB床的用家，當中育有3子女的雷神基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）是國際巨星級用家，自然吸引兩岸三地的藝人跟隨，星級用家包括張繼聰謝安琪、陳小春應采兒、林志穎、梁詠琪、楊采妮、李心潔、周汶錡和官恩娜等。

另外，張寶兒還特別介紹BB房有獨立浴室，在袁咕碌便便後，可直接抱到洗手盆清潔下身，保持乾淨就不會紅屁股。當中還有圖書角、玩具角、學習及娛樂兼備，絕對是贏在起跑線。

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張寶兒袁偉豪兒子｜瑜伽球作體能鍛煉

張寶兒的BB用品多，所以BB房中都放滿大大小小尺寸的櫃，分別擺放冬夏衣物及BB用品等，另外有兩個迷你攝影機監視器，其中一部可以記錄BB的睡眠時間、睡眠質量及生活習慣。另外又有一部看時間及溫度的儀器，以及空氣清新機。最特別是有瑜伽球，讓袁咕碌作體能鍛煉。

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張寶兒袁偉豪兒子｜電子監視+書仔記錄兒子日常

除了電子監視外，張寶兒還有一本書仔記錄囝囝的日常生活習慣，非常細心，難怪袁咕碌肥肥白白。張寶兒留言道：「BB房roomtour歡迎參觀袁咕碌的房間，今天房間主人袁咕碌和我一起帶大家參觀一下他的小房間，以前房間基本上可以滿足他吃喝玩樂的活動，現在他慢慢會爬了，隨著他一天天長大，不知道這裡還能滿足他玩多久呢？」

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