著數優惠丨英皇戲院Plus+黃竹坑THE SOUTHSIDE開幕　推出一連串優惠

▲ 英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）

《英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）》屬於英皇院線港澳的第10間戲院，將於6月21日在港鐵黃竹坑站上蓋全新大型商場THE SOUTHSIDE登場。戲院座落於商場3樓，設有4間獨立影院，共設384個座位。



VIP會員獨享65元開業票價優惠，激筍」優惠至2024年7月31日。而首3000位憑優惠碼【SOUTHSIDE】登記成為VIP會員，即享入會費減20元、獲贈3張戲票（名額有限，先到先得）及連串限定禮遇，另外，長者早場票價更低至30元。

▲ 英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）

戲院食物別出心裁

至於《英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）》美食要數粟米忌廉可樂餅，將新鮮美國薯仔與香濃的粟米湯結合，炸至金黃酥脆，香氣撲鼻。

眾所周知，港島南區的海鮮非常出名，戲院別出心裁設計以「Sea to Table」為主題的美食來迎合這區的觀眾。新鮮彈牙的珍寶吉列蝦與爽脆的椰菜絲完美結合，配以清新的柚子醋及柚子沙律醬，製作成脆卜卜的柚子醬．吉列蝦熱狗。

▲ 粟米忌廉可樂餅

除這兩款獨家小食，還有一直以來大受歡迎的真．蟹肉熱狗，用上肉汁豐富的熱狗腸，加上啖啖蟹肉，再配以自家調配的明太子沙律醬，將熱狗昇華。

炸魚薯條亦是不容忽視的美食，採用由紐西蘭出產、絕無添加人造色素、人工調味及防腐劑的深海鱈魚製成，以及外層鬆脆的薯條，加上層次豐富的秘製他他醬、酸甜茄汁及新鮮檸檬角，即叫即製。

▲ 柚子醬．吉列蝦熱狗





自備容器買一送一

為響應環保，《英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）》提供不同優惠，鼓勵觀眾齊「走塑」。於6月21日至8月1日期間，只要自備容器，即可享不同餐飲買一送一優惠。

此外，英皇戲院自開業一直堅持免收網上購票手續費，為觀眾提供更便捷購票方式之餘，亦藉此鼓勵使用電子戲票，減少使用紙張。觀眾既可響應環保，亦可盡享英皇戲院的高質電影及餐飲體驗，一舉兩得。



自備容器優惠：

６月21日至7月４日：爆谷買一送一優惠

７月5日至7月18日：咖啡買一送一優惠

7月19日至8月1日：川寧熱茶買一送一優惠

長者學生免費體驗場

《英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）》於開業期間特別為區內長者及學生提供免費電影放映場。由7月10日起的首四個星期三均會提供兩場免費電影放映場，其中一場的對象為長者。

另一場的對象為莘莘學子，為他們在繁重學業外提供更多動力，看套輕鬆電影充電後再繼續「搏殺」，平衡生活。

最新影片推介：林子善專訪

365日網上買飛免手續費

觀眾透過英皇院線的網站及手機App購票，可享365日 「零」手續費優惠。並全面推行個人化電子戲票流程，觀眾只須掃描電子戲票上的二維碼 (QR Code) 即可輕鬆入場，毋須排隊取實體票，方便省時又環保。



滙豐 Visa Signature 卡買一送一︰觀眾憑滙豐 Visa Signature 卡於英皇院線網站、手機 App 或票房購買星期一至四之電影場次，可享正價 2D 戲票買一送一及細爆谷買一送一優惠。



Citi信用卡八折︰星期一至日，觀眾憑Citi信用卡網購正價2D戲票可享八折優惠兼可用Pay with Points 憑分抵銷簽帳。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5