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夫婦關係｜無性1年丈夫突然主動親熱　妻子抗拒：懷疑他有婚外情

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夫婦無性1年丈夫突然主動親熱，妻子卻冷漠回應，認為由冷變熱反惹人懷疑。（圖片來源：《婚後事》劇照）

【兩性關係】性與愛在婚姻中近乎缺一不可，除非彼此不再視對方為伴侶。「我明白身體接觸的重要性，所以我會主動擁抱她，但她身體繃緊得像沒有感覺。擁抱本應有溫暖親密的感覺，但抱她時我感覺到的是距離與冰冷。雖然她沒有推開我，我也有一種被拒絕的感覺。」他希望透過身體接觸增加夫妻親密感，所以太太的反應令他很失望。

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「你希望透過多點身體接觸，改善你們在過去一年的無性婚姻情況？」我問。

「即使沒有性行為，我也希望保持有其他身體接觸，維持兩個人親密感。」他說。

每個人都會用自己的角度演繹事情，但主觀視野經常隱藏偏差，所以我也邀請他太太分享對這段無性感情的理解。

「我有點弄不清他想甚麼？年多前不知發生甚麼事，他對做愛的意慾突然減少。沒有性行為一年，近來他突然泠淡變熱情，主動吻我及抱我。他令我有點矛盾︰一方面見到他主動作出親密舉動覺得開心，但對他不明所以的由冷變熱，我覺得有點突兀，也惹人懷疑。他主動抱我和吻我的親近，會否只是一種表面行為的掩飾？」她說。

夫婦無性一年，她不諱言懷疑過他有婚外情。即使她從沒將懷疑向丈夫提及，但兩人關係的張力和距離，雙方都感覺得到。隱藏在內心的懷疑經過時間發酵，積聚的毒素更濃烈。

她認同性是親密關係的重要元素，也渴望雙方重建親密，但又擔心他主動的身體接觸，是他給她的一個布局。不掉進陷阱，傷害就減低；控制期望就減少失望，是她此刻以被動冷淡去回應他主動熱情的方法。「如果疑惑不除及信任薄弱，任何身體接觸也可能與親密感無關。」我對他們說。

感情世界源於兩個人由心而發的心之所牽，卻容不下任何一方不明所以的自出自入。

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撰文 : 古錦榮 性治療師

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