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大成小學停辦│孔教學院點名批評校長　「為求爭取學校續辦而阻撓辦團與師生溝通」

社會

撰文： 李志強

發布時間： 2 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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孔教學院聲明點名批評大成小學校長，阻撓辦團與學生家長及教職員溝通。資料圖片

黃大仙孔教學院大成小學停辦引發學校管治問題。辦學團體孔教學院再次發表聲明，首次點名批評校長為求爭取學校繼續營運，而阻撓孔教學院與學生家長、教職員等不同持分者溝通，表示遺憾。

聲明又表示，大成小學校監湯偉倫已決定，將法團校董會的會議延期⾄教育局委派新校董加入後舉行，以令會議更有效討論過渡⽅案並盡早達成共識。孔教學院非常歡迎教育局委派校董加入學校的法團校董會，協助法團校董會履行職責，更有效地推進協助學⽣、教職員的過渡安排。

聲明指孔教學院早前已通知教育局，孔教學院大成小學將於2025/26學年完結後停止營辦，孔教學院已制定一系列支援方案，全力協助學生轉讀合適學校。聲明重申停辦大成小學是孔教學院經深思熟慮後所作出的決定，學院一直以學生福祉為首位，一直希望盡快可以直接與不同持分者溝通：

惟早前辦學團體兩次嘗試，均未能透過校方有效全面接觸學生家長、教職員等不同持分者，對校長為求爭取學校繼續營運而阻撓本院與不同持分者溝通表示遺憾。

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