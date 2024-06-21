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風扇危機｜手提風扇藏爆炸毀容危機要小心　用錯方法易中暑必學1招秒速降溫6°C

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 50 分鐘前

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日本消防局警告手持風扇藏爆炸危機。（istock圖片）

【手提風扇/手提風扇爆炸/日本消防局/消暑】步入夏天，不少人都會用手提風扇，不過原來這類產品存在危機！日本消防局警告手提風扇摔落地後，可能會引致內裡的電池爆炸，呼籲民眾要提高警覺。

最新影片推介：

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偉大父愛︱照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父惟一心願：照顧他到最後

手提風扇摔落地後可引致爆炸

日本尼崎市消防局日前於官方Instagram發布影片，標題為「手提風扇爆炸」。影片中，假人模特脖子上掛著攜帶型風扇，突然無故爆炸，人體模型的臉頰瞬間被炸黑。影片亦提醒曾摔落地的電風扇，應立刻停止使用，因為摔落時的強大力度會使電池變形，造成短路，若使用時朝臉部吹，有機會冒出黑煙，甚至爆炸。另外，行動電源也會因過度充電引致爆炸。

尼崎市消防局表示，日本全國因電器造成的火災案件增加，截至2023年的5年內，共發生409宗與冷氣和電風扇有關的意外，當中有383宗為火警。為了減少意外發生，消防局才會上傳該段實驗影片，呼籲民眾多加留意。

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手提風扇｜用錯手提風扇易中暑 1招秒速降溫法

要小心手提風扇爆炸當然重要，不過大家都要留意使用方式，以免「消暑」變「中暑」！

早前有日本醫生三浦邦久指在超過攝氏35度或以上的高溫天氣下吹風扇，就如同在太陽底下吹風，非但不能降溫，反會使人感到更熱，從而提高脫水和中暑的風險。要正確消暑，三浦指可用一條濕毛巾掛頸，再配搭使用迷你風扇，便能極速降溫6°C。

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