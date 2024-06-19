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誤插鼻胃喉︱61歲伊院男病人鼻胃喉被誤插支氣管 目前情況危殆　

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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伊利沙伯醫院發生一宗醫療事故。一名61歲男病人，周二早上被發現情況危殆，醫生為病人急救後發現一條鼻胃喉被誤插於左支氣管當中。院方表示，事發前兩天曾有護士為病人置換新的鼻胃喉，另一名護士曾重置喉管，醫管局正調查事故成因。

醫管局表示，護士於本周日中午按照既定安排，為病人置換新的鼻胃喉；同日晚上另一名護士認為需要重置喉管，按既定程序抽取樣本作酸鹼測試及以聽診確認喉管位置，並開始恢復輸注營養奶，再為病人安排進行X光檢查。

病人於周二清晨情況突然轉差，醫生隨即為病人急救及安排支氣管鏡檢查，在病人左支氣管內發現鼻胃喉。醫生立即將喉管取出，並將病人轉往加護病房密切監察情況。病人現時在深切治療部留醫，情況危殆，醫療團隊會繼續密切監察病人的臨床情況及提供適切治療。

院方對事件十分難過，已約見病人家屬詳細解釋事件及致歉，並致以深切慰問。院方指，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，會成立根源分析委員會，就事件成因展開調查，將於八星期內提交報告及提出改善建議。


 

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