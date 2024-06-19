醫療事故︱61歲伊院男病人鼻胃喉被誤插支氣管 目前情況危殆　

伊利沙伯醫院發生一宗醫療事故。一名留醫骨科病房，需要接駁鼻胃喉餵食的61歲男病人，醫護人員為其置換新的鼻胃喉後，經鼻胃喉輸注營養奶。其後，病人情況轉差後發現鼻胃喉未有被置入正確位置。



院方初步檢視後發現，護士在6月16日中午按照既定安排，為病人置換新的鼻胃喉；同日晚上另一名護士認為需要重置喉管，按既定程序抽取樣本作酸鹼測試及以聽診確認喉管位置，並開始恢復輸注營養奶，再為病人安排進行X光檢查。



病人在6月18日清晨情況突然轉差，醫生隨即為病人急救及安排支氣管鏡檢查，在病人左支氣管內發現鼻胃喉。醫生立即將喉管取出，並將病人轉往加護病房密切監察情況。病人現時在深切治療部留醫，情況危殆，醫療團隊會繼續密切監察病人的臨床情況及提供適切治療。



院方對事件十分難過，已約見病人家屬詳細解釋事件及致歉，並致以深切慰問。會與家屬保持密切溝通，提供一切可行協助，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報。院方會成立根源分析委員會，就事件成因展開調查。委員會將於八星期內提交報告及提出改善建議。

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