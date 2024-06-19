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女人心事︱女人識揸車唔矜貴？ 港女：男仔先會車我返屋企

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方健儀分享女人識開車的看法。

我之前探討過不少女人駕駛的題目，包括「女人手車係咪特別屎」或「女新手出沒注意」等流於技術層面的討論；而這一篇，我想討論女人開車的意識形態問題。

事緣有晚飯局完畢，一位交情不深的女性朋友坐我順風車。有時我頗害怕接載不熟悉的朋友，因為幾十分鐘車程中，在狹小的空間內，要被迫跟對方交談，大家靜默時氣氛又尷尬。該次情況也差不多，談完天氣、交通、子女，我無以為繼，於是順口問她：「呀！你識唔識揸車㗎？」

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對方說：「我唔識㗎，專登唔考車牌，因為咁先矜貴！」我聽罷額角冒汗水，言下之意，正在開車送她歸家的我不甚矜貴嗎？大概她感覺到我在倒抽一口涼氣，連忙說：「我唔係話女仔識揸車唔矜貴，而係我唔識揸車，啲男仔先會車我返屋企㗎嘛！」

又好像有一點道理！正如當年我丈夫追我時，都是在車廂中營造氣氛令我上釣一樣。不過我又聽過一位危機意識甚重的女強人一個相反的論點：女人（我認為男人亦然）一定要識兩項技能，一是游水，二是駕駛。如果意外跌落水，懂得游泳可保性命；如果在荒野被猛獸追逐，又碰巧路上有一台車，你都懂得開車逃命（前提是車上有車匙），兩項技能都可保命。

這個是女性意識形態的問題，關乎你喜歡自我保護，或是讓別人保護。但我想深層，兩者其實沒有衝突，都能並存。自古至今，女性不論家庭、婚姻、事業，皆不能百分百獲得保證，因此自我求生技能一定要有。但女人是否永遠擺出強硬姿態？我認為可適時解除盔甲，讓自己變得平易近人。以「女人揸車唔矜貴」想法為例，我懂駕駛，不代表我一定駕駛。如想心儀男士接送，索性不開車，或說自己乃雪藏牌，沒有撒謊之餘，又可開放機會。

所以，女士們（其實男士一樣）不需要自我封殺，懂得收放自如才是人上人。

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撰文 : 方健儀 傳媒工作者︰包括電視電臺節目主持、司儀、大學兼任講師、傳媒顧問等

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