大學加學費｜大學學費27年不變　收回成本率10年未達標　個別學科人均開支近60萬

▲ 醫學學士課程人均教研開支接近60萬元。（曾耀輝攝）

資助大學全年學費42,100元，維持在1997年水平長達27年，目前只收回課程成本約13%，距離早年訂立目標18%相差約5個百分點。翻查資料，上學年個別大學學科課程的人均教研開支，已提升至接近60萬元，成本最高3甲是醫學、牙醫及物理科學。

收回課程成本 現僅約13%

翻查立法會文件，大學學費收回成本的目標比率，是於1991年前總督會同行政局決定，由93/94學年前的12%，於97/98學年終結前增至18%，其間大學學費多次大幅上調。其中於93/94、94/95學年更分別按年急升46.6%及41.2%，將學費水平由1萬多元提升至2萬多元，最後一次加學費是97/98學年，由37,350元增至42,100元，並維持至今。

根據教資會早前向傳媒提供資助學士學位及副學位課程的收回成本率，自98/99學年至14/15學年，仍在目標比率18%附近徘徊，介乎在16.8%至19.6%不等，對上一次達標已是12/13學年，其後逐年下跌，直至22/23學年只能收回13.3%成本。

人均教研開支 醫學58萬最高

另參考教資會統計，22/23學年資助學士學位課程每名學生的平均教學及研究開支，按學科分類，首5位人均教研開支最高的課程，依次分別為醫學（57.8萬元）、牙醫學（51.2萬元）、物理科學（35萬元）、生物科學和工程及科技（34.6萬元），以及醫學及衞生相關學科（31.4萬元）；最低的是語言及相關科目（22.6萬元），而人文學科、教育、工商管理及社會科學，課程人均開支亦低於25萬元。

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記者：馮琪雅