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入境要求︱港人入境30歐洲國家須申請ETIAS　一文看清申請辦法

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

法國巴黎 （新華社圖片）

歐盟及神根公約國家就旅客免簽證入境歐洲提出兩項新措施，由明年中起，持有特區護照或BNO的港人，以及多個國家或地方的旅客，到訪30個指定歐洲國家，將由免簽證，改為須要預先在「歐盟旅行資訊及授權系統」(ETIAS）申請「電子旅行許可證」，費用為7歐元，即約59港元，申報個人資料及犯罪紀錄等，有效期3年，可停留最多90天。而今年秋季起，在相關地方的出入境系統（EES），會即時蒐集旅客的指紋及臉部影像，相關資料保存3年。有旅遊業界指，相信港人已熟習外遊要預填入境申報，對歐遊影響不大。

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明年第2季起，港人到訪其中30個歐國家，包括法國、德國、荷蘭、意大利及北歐五國等神根公約地區，明年第二季起引入「歐洲旅行信息和授權系統」（ETIAS），旅客出發前網上申請，提供個人資料，包括犯罪紀錄、衝突地區出遊紀錄等，作背景審查，大多數申請者可在數分鐘內收到申請結果。新措施適用於60個免簽證的國家或地區，包括香港、澳門、台灣、新加坡、美國和英國等。

點擊圖片放大

ETIAS小組外展及持份者管理主管Izabella Cooper表示，新措施為了加強入境安全，現時美國、加拿大及澳洲已實施同類電子旅行許可證。

另一措施是採用EES出入境系統，會自動蒐集旅客護照資料、指紋及臉部影像等，短期逗留的旅客，其生物資料將被保留3年，提防偽造證件和逾期居留者。

旅遊促進會總幹事崔定邦指，現時去日本都有網上預填入境申報，入境同樣採集指紋及面容，相信港人都熟悉做法，相信歐盟相關措施是安檢要求，旅客只能接受，但申請一次就可在3年內到訪相關指定歐洲及神根國家，料對歐遊影響不大。
 

要求申請ETIAS的歐洲國家

要求申請ETIAS的歐洲國家 （ETIAS官網）

需要申請ETIAS的國家或地方

需要申請ETIAS的國家或地方 （ETIAS官網）

申請ETIAS

申報資料包括

  • 姓名、出生日期和地點、國籍、家庭住址、父母姓名、電子郵件地址和電話號碼；
  • 旅行證件詳細資料；
  • 教育程度、現時職業；
  • 到訪需要ETIAS 的國家/地區旅行和停留的詳細資訊；
  • 任何刑事定罪；
  • 曾經前往戰爭或衝突地區、最近是否受到要求離開任何國家/地區的詳細資訊

申請費用

  • 7歐元、折合約港幣59元；
  • 18 歲以下、或 70 歲以上的申請人可豁免付款；
  • 歐盟公民或有權在歐盟各地自由出入的非歐盟國民的家庭成員也可豁免。

 

責任編輯：TOPick港聞組

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