  • 31°C
香港時間 : 2024627日 (四) 21:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校長專訪丨還給子女一個表現自己的機會 聖道迦南書院校長分享報考直資中學貼士

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 12 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

不少中學對於中一新生的錄取條件，列明除了考慮校內成績外，更會參考教育局給予的學生成績次第名單(Rank Order，下稱RO)所佔的比重，令到坊間出現「RO成績為王」的說法，究竟成績次第名單(RO)是否能全完反應學生的能力?

直資中學基督教中國佈道會聖道迦南書院李家鳴校長解釋，大多數中學以教育局的成績次第(Rank Order)，是即指教育局按學生的呈分試成績，就申請同一所中學的所有學生的排名，作為其中一個收生的重要指標。隨著近來AI的冒起，我們應該更加重視人與人之間的真切交流，李校長稱：「以聖道迦南書院為例，學校相當重視學生於入學面試中的表現，因為這是給學生表現自己的不同才能的機會。」

聖道迦南不以RO為主要錄取指標

聖道迦南書院成立於2003年，是以英文為主要教學語言的基督教直資男女中學，學校不會參加中學「統一派位」階段，全部學額均由學校自行收取學生，中英數成績及操行分達B級以上學生均可申請。

李家鳴校長表示，直資學校擁有收生的自主性，學校可自行決定面試形式，挑選合適學生入讀，學生憑學業成績及面試表現爭取入讀機會。

以聖道迦南書院為例，我們重視學生在面試時的表達能力、溝通技巧與解難能力，取錄學生並不以RO成績為主要指標，我們更希望能透過面試了解學生的能力。

李校長續稱，聖道迦南書院以英語教學為主，學生升中後既要適應英語學習環境，以及新的學科，

RO成績排名的高低，只能反映同學在小學階段的呈分試成績，卻未能全面反映出同學升中後面對新挑戰的韌力，中英文的溝通能力，與同學間的協作能力等。

點擊圖片放大
+4
+3

直資中學不等於「Happy School」

直資學校可自由徵收學費，好處是在課程設計上自由度大，課外活動因資源充裕及自主度高，亦較多姿多彩。李家鳴校長建議家長為子女選校時切忌盲目跟風，錯誤以為直資中學就是Happy School。

直資中學於運用資源方面擁有較高的自主性，讓學生有更多的學習體驗，但不代表並不追求學術成就。除了校園設備等硬件外，家長更重要的是去了解不同學校的特色，例如開設的課程、學習語境及辦學理念等，從而為子女選擇合適的學校。

要了解不同學校的校園設備及教學特色，李校長建議學生及家長可以留意學校的開放日及升中講座等。聖道迦南書院每年都會舉辦開放日及升中資訊講座，讓準備申請入讀的學生及家長親身體驗迦南書院的全方位教學，以及學生多姿多彩的課外活動展示。

迦南書院堅信「Every kid can shine」

聖道迦南書院作為基督教學校，基督教學校的教學特色是重視每個學生的獨特性，現實是並非每個學生都能具備十項全能，學校堅信「Every kid can shine」，在取錄學生時更著重發掘每個學生的不同潛質才能。

李校長指，學校近年大力推行「3R」教學理念，即尊重（Respect）、責任感（Responsibility）和抗逆力（Resilience），包括無論任何級別、學會，均設有不同的崗位，學生可以發揮個人能力勇於去嘗試及探索，學校從中發掘學生的專長，讓他們閃亮。

迦南書院的全方位教學多姿多彩，學校提供的課外活動超過70個，部分活動更由老師或學生開辦，提升他們的自主性和投入感，學校「AIMS」計劃要求初中生三年間必須從四項範疇中每項揀選最少一項參與，達致在學術、運動、興趣和服務都有全面均衡的發展。

迦南書院中一面試錦囊

關於入學面試，李校長表示家長及學生不用過份擔心，更不應操練及背誦面試內容。中一入學面試會分為小組討論及個人面試，面試語言以英文為主，廣東話為輔，「我們也看重學生的品行，期望他們有自主的學習態度。」

其中小組面試以不同處境題了解學生的溝通技巧、談吐禮儀、同理心及協作能力。至於個人面試，學生需要朗讀中、英文文章後，與老師進行對談，老師從中觀察學生是否具備自信，回答問題時會否仔細聆聽後在禮貌地作答。學校也會與家長面談，讓家長更深入了解學校的教學理念，也期望家長與校方持相近的管教理念，達致家校合作的初衷。

聖道迦南書院檔案:

地址：九龍觀塘利安里6號

學校類別：直資男女校

辦學團體：基督教中國佈道會

學校網址：https://bit.ly/3xrmYd0

查詢電話：2372 003

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

JUPAS｜聯招首輪改選教育課程競爭最激烈　教大歷史、體育教育43人爭1學額　
20:31 2024/05/30
JUPAS｜聯招首輪改選教育課程競爭最激烈　教大歷史、體育教育43人爭1學額　
國際排名︱QS最佳留學城市香港再跌1位列全球第22　倫敦連續6年稱冠
19:35 2024/06/18
國際排名︱QS最佳留學城市香港再跌1位列全球第22　倫敦連續6年稱冠
國際排名︱PISA創意思維評估港生列全球第18　遠低榜首新加坡9分低台灣1分
22:27 2024/06/18
國際排名︱PISA創意思維評估港生列全球第18　遠低榜首新加坡9分低台灣1分

你可能感興趣

JUPAS｜聯招首輪改選教育課程競爭最激烈　教大歷史、體育教育43人爭1學額　
20:31 2024/05/30
JUPAS｜聯招首輪改選教育課程競爭最激烈　教大歷史、體育教育43人爭1學額　
國際排名︱QS最佳留學城市香港再跌1位列全球第22　倫敦連續6年稱冠
19:35 2024/06/18
國際排名︱QS最佳留學城市香港再跌1位列全球第22　倫敦連續6年稱冠
國際排名︱PISA創意思維評估港生列全球第18　遠低榜首新加坡9分低台灣1分
22:27 2024/06/18
國際排名︱PISA創意思維評估港生列全球第18　遠低榜首新加坡9分低台灣1分
中小學教育 九龍 聖道迦南書院 中學 課外活動

最高瀏覽

歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
遊日注意︱日本多地食水地下水及附近居民血液　驗出含恐致癌物PFAS 日本緊急檢測全國自來水
遊日注意︱日本多地食水地下水及附近居民血液　驗出含恐致癌物PFAS 日本緊急檢測全國自來水
星二代丨胡諾言陳琪次女胡芷悠小學畢業　Jacey愈大愈靚女有潛質選港姐　
星二代丨胡諾言陳琪次女胡芷悠小學畢業　Jacey愈大愈靚女有潛質選港姐　
急症室最長等候時間（06月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月27日 時間16:05）
細菌溫床丨醫生揭10大日用品污糟過馬桶　1件物品用1日細菌激增1700萬
細菌溫床丨醫生揭10大日用品污糟過馬桶　1件物品用1日細菌激增1700萬