校長專訪丨還給子女一個表現自己的機會 聖道迦南書院校長分享報考直資中學貼士

不少中學對於中一新生的錄取條件，列明除了考慮校內成績外，更會參考教育局給予的學生成績次第名單(Rank Order，下稱RO)所佔的比重，令到坊間出現「RO成績為王」的說法，究竟成績次第名單(RO)是否能全完反應學生的能力?

直資中學基督教中國佈道會聖道迦南書院李家鳴校長解釋，大多數中學以教育局的成績次第(Rank Order)，是即指教育局按學生的呈分試成績，就申請同一所中學的所有學生的排名，作為其中一個收生的重要指標。隨著近來AI的冒起，我們應該更加重視人與人之間的真切交流，李校長稱：「以聖道迦南書院為例，學校相當重視學生於入學面試中的表現，因為這是給學生表現自己的不同才能的機會。」

聖道迦南不以RO為主要錄取指標

聖道迦南書院成立於2003年，是以英文為主要教學語言的基督教直資男女中學，學校不會參加中學「統一派位」階段，全部學額均由學校自行收取學生，中英數成績及操行分達B級以上學生均可申請。

李家鳴校長表示，直資學校擁有收生的自主性，學校可自行決定面試形式，挑選合適學生入讀，學生憑學業成績及面試表現爭取入讀機會。

以聖道迦南書院為例，我們重視學生在面試時的表達能力、溝通技巧與解難能力，取錄學生並不以RO成績為主要指標，我們更希望能透過面試了解學生的能力。

李校長續稱，聖道迦南書院以英語教學為主，學生升中後既要適應英語學習環境，以及新的學科，

RO成績排名的高低，只能反映同學在小學階段的呈分試成績，卻未能全面反映出同學升中後面對新挑戰的韌力，中英文的溝通能力，與同學間的協作能力等。

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直資中學不等於「Happy School」

直資學校可自由徵收學費，好處是在課程設計上自由度大，課外活動因資源充裕及自主度高，亦較多姿多彩。李家鳴校長建議家長為子女選校時切忌盲目跟風，錯誤以為直資中學就是Happy School。

直資中學於運用資源方面擁有較高的自主性，讓學生有更多的學習體驗，但不代表並不追求學術成就。除了校園設備等硬件外，家長更重要的是去了解不同學校的特色，例如開設的課程、學習語境及辦學理念等，從而為子女選擇合適的學校。

要了解不同學校的校園設備及教學特色，李校長建議學生及家長可以留意學校的開放日及升中講座等。聖道迦南書院每年都會舉辦開放日及升中資訊講座，讓準備申請入讀的學生及家長親身體驗迦南書院的全方位教學，以及學生多姿多彩的課外活動展示。

迦南書院堅信「Every kid can shine」

聖道迦南書院作為基督教學校，基督教學校的教學特色是重視每個學生的獨特性，現實是並非每個學生都能具備十項全能，學校堅信「Every kid can shine」，在取錄學生時更著重發掘每個學生的不同潛質才能。

李校長指，學校近年大力推行「3R」教學理念，即尊重（Respect）、責任感（Responsibility）和抗逆力（Resilience），包括無論任何級別、學會，均設有不同的崗位，學生可以發揮個人能力勇於去嘗試及探索，學校從中發掘學生的專長，讓他們閃亮。

迦南書院的全方位教學多姿多彩，學校提供的課外活動超過70個，部分活動更由老師或學生開辦，提升他們的自主性和投入感，學校「AIMS」計劃要求初中生三年間必須從四項範疇中每項揀選最少一項參與，達致在學術、運動、興趣和服務都有全面均衡的發展。

迦南書院中一面試錦囊

關於入學面試，李校長表示家長及學生不用過份擔心，更不應操練及背誦面試內容。中一入學面試會分為小組討論及個人面試，面試語言以英文為主，廣東話為輔，「我們也看重學生的品行，期望他們有自主的學習態度。」

其中小組面試以不同處境題了解學生的溝通技巧、談吐禮儀、同理心及協作能力。至於個人面試，學生需要朗讀中、英文文章後，與老師進行對談，老師從中觀察學生是否具備自信，回答問題時會否仔細聆聽後在禮貌地作答。學校也會與家長面談，讓家長更深入了解學校的教學理念，也期望家長與校方持相近的管教理念，達致家校合作的初衷。

聖道迦南書院檔案:

地址：九龍觀塘利安里6號

學校類別：直資男女校

辦學團體：基督教中國佈道會

學校網址：https://bit.ly/3xrmYd0

查詢電話：2372 003

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