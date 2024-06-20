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張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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張致恒（Steven）、雯雯都一定好傷心！

張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）在社交平台N次表示一家人陷經濟困境，同時雯雯經常公開鬧丈夫Steven，又不斷話要離婚，可是永遠「得個講字」，被網民諷為「離婚KOL」。

Steven、雯雯是話題人物，雯雯早前在端午節正日又再怒轟Steven，更直言「我唔會再忍」。原來Steven家中最近有挈愛寶貝喪生，太太雯雯又會否「鬧少陣」？

張致恒一家丨雯雯冇錢交租交水費　罵丈夫Steven大食懶：唔會再受你氣

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  • （IG圖片）

    • Steven心痛發文：天堂見

    日前，Steven在IG限時動態分享一個痛心的消息，其一家六口失去了「肥妹」，即是他們家中所養的狗，他寫道：「再見啦，肥妹天堂見」，又畫下肥妹可愛的模樣。

    而在Steven發限時動態前的數小時，雯雯就在限時動態內呻：「每一秒，都好像呼吸唔到，心好痛，完全冇左（咗）動力去行落去」，未知她是否受肥妹離世而影響心情。

    最新影片推介：林子善專訪

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    雯雯曾透露愛犬患癌症

    在今年5月，雯雯於個人社交網上載一條以「最難過的一星期」為題的短片，列出逐星期遇上連串不幸事件。 

    雯雯指連愛犬也難逃厄運疑患上癌症，她指：「自己持續肚痛，仲要日夜夜照顧朗朗，擔心狗狗。我宜家就算要瞓街，咩都冇晒，我只希望所有小朋友同狗狗可以健康，唔好離開我。」

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