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膽固醇｜女子減肥半年1種飲食法致膽固醇超標 　實測8方法2個月不藥而癒

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 24 分鐘前

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一名女子減肥半年卻因為1種飲食法導致膽固醇超標，之後實測8個方法成功在2個月後不藥而癒。

【減肥／膽固醇／膽固醇超標/高血脂/降膽固醇/不藥而癒】減肥是不少女性經常面對的課題，一旦用錯方法，隨時有可能對健康造成損害。一名居於加拿大的女子就在網上分享，表示自己減肥半年，不料卻因為實行1種常見的飲食法導致膽固醇超標。由於不想依靠藥物，她決定實測8種方法嘗試降低膽固醇，最終在2個月後成功恢復正常。

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20多歲女噴香水落護墊除臭致腋下發炎　醫生拆解體臭成因+5大改善建議

事主周三（19日）在社交平台小紅書上發文分享經歷，表示自己本身其實一直有膽固醇偏高的問題，但醫生沒有開藥所以並未在意。之後她在2023年8月開始用「高蛋白低碳水」的飲食方式減肥，並在感覺肚餓的時候喝咖啡，持續半年後，2個月前進行檢查時驚見膽固醇超標，總膽固醇達8.41mmol/L（正常值低於5.2），其中低密度膽固醇（LDL，壞膽固醇）更高達5.89mmol/L（正常值低於2.6）。

醫生當時為事主處方他汀類（Statins）膽固醇藥，但她因為聽說吃藥有可能傷害肝臟及腎臟，於是決定「努力一把」，嘗試改變生活方式，持續2個月後再進行檢查時總膽固醇降至4.54mmol/L，低密度膽固醇降至2.68mmol/L，成功不藥而癒。

更多相關報道：膽固醇｜女子膽固醇超標醫生教5招毋須服藥　半年恢復正常更排毒防中風

她在帖文中分享以下親自實測8個方法，僅供有需要人士參考。

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1. 戒咖啡及奶製品、零食、蛋糕

事主表示，自己以前每天都會喝一杯牛奶咖啡（latte），亦十分喜歡希臘乳酪、芝士等食品，但最近2個月「一口都沒碰」。

2. 大量進食蔬菜

拿出家裡最大的盤子，將所有蔬菜烚熟後再加入適量橄欖油、鹽、蒜粉等調味，拌在一起吃。

3. 更換煮食油

事主指，自己在這2個月內只使用牛油果油炒菜，並用橄欖油拌菜，拌菜時會加入蘋果醋一同進食。

4. 多吃豆類及堅果類、亞麻籽、奇亞籽等食物

事主表示自己每天都會泡一碗燕麥奇亞籽，然後加入一勺亞痲籽粉及少許藍莓，便可以當作一餐。至於豆類則可以一次過煮一大鍋，然後分裝，吃的時候再用微波爐加熱。

5. 以粗糧代替主食

比起亞洲人傳統的米飯、麵等主食，可以多吃薯仔、番薯、粟米、南瓜等代替。此外，亦可以選擇吃法式長棍麵包、大餅之類的食物，以無油無糖為原則即可。

6. 限制進食的水果種類

事主在2個月期間只吃蘋果、草莓、藍莓、奇異果、香蕉、橙及牛油果等水果，並表示可以用來夾麵包。

7. 戒紅肉及海鮮

事主表示，自己在2個月期間沒有進食任何紅肉及海鮮，只吃了去皮的雞肉、魚類（以三文魚為主）及蛋白

8. 多運動

在控制飲食的同時，事主亦堅持每天踩半小時單車，並且會出外放狗，以增加運動量。

事主最後補充，每個人身體狀況皆有不同，以上方法不一定適用於所有人。她亦希望透過自身經歷提醒減肥人士，一定要攝取足夠的碳水化合物，切忌像她一樣為減肥導致高血脂，得不償失。

更多相關報道：飲食攻略︱血糖超標增患糖尿病危機　營養師推介10種蔬菜有效控糖護肝降膽固醇

同場加映：哈佛證「組合飲食法」有效降膽固醇

哈佛大學將「組合飲食法」稱作最佳投資組合飲食，表示該飲食法是一種以植物為主的飲食組合，含有較低的飽和脂肪和膽固醇。持續進行該飲食法，就能有效降低血液中俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇。

哈佛博士李建璋在YouTube影片中解釋，「組合飲食法」包含以下4類食物：

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1. 植物性蛋白質（例如：黃豆、豆腐）

2. 植物固醇（例如：堅果）

3. 水溶性纖維（例如：蘋果、燕麥）

4. 植物性單元不飽和脂肪酸（例如：橄欖油）

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