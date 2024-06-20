維特健靈丨時裝達人鄧達智曾患大腸癌前列腺癌 設計漁夫帽籲大眾關注癌症及早應對

香港最新癌症數字屢創新高，2020年新症錄得3.4萬宗，每日平均94人確診！故此一向以大眾健康為使命的維特健靈集團，希望能出一份力，與大眾一起對抗及預防癌症，令更多人及早關注癌症，特別舉行「關注癌症盈活新生」捐款活動， 所得善款將捐贈予香港癌症基金會。

「關注癌症盈活新生」捐款活動內容如下：

買一盒「盈活雲芝」(360 粒裝)自動幫你捐$50 予香港癌症基金會

贈送鄧達智設計型格漁夫帽一頂

特別邀請時裝達人鄧達智設計

今次捐款計劃特別邀請到曾先後兩度確診大腸癌及前列腺癌的鄧達智先生設計漁夫帽。由於鄧達智曾確診癌症，所以特別關注癌症問題：「我希望大家能夠及早關注問題，及早發現，及早根治。」

WILLAM TANG 設計意念及細心選材

鄧達智先生今次設計的漁夫帽在最具個人特色的黑色下，加上紫色的雲芝圖案，雲芝圖案中間心形圖案。鄧達智指：「其實黑色對於我嚟講係代表黑暗，但我想透過黑暗中的紫色雲芝色彩，寓意只要相信、積極面對，係可以喺黑暗中見到色彩。」

型格漁夫帽規格

質料：棉質

以不易敏感物料製成，通過 SGS 測試

內設魔術貼，可調較頭圍大小，男女合用

除設計外，鄧達智先生從用家角度出發，選用棉質及不易敏感物料：「現時的設計特別係中性感覺，令男女都合用外，我特別講求舒適感、不易敏感的質料，對於用家來說是十分重要。」

更多有關計劃詳情：https://bit.ly/3KuVcPH

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香港癌症基金會於1987年成立，免費為癌症患者及其親屬提供完備資訊及專業支援，讓他們活得更好，確保抗癌路上不孤單。

多元化服務，包括：

免費專業癌症支援

公眾教育活動

緊急經濟援助

資助癌症研究項目

資助公立醫院內的器材設施及改善醫院環境

了解更多受惠機構「香港癌症基金會」：https://www.cancer-fund.org/

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