乘車優惠︱8間樂悠咭臨時服務中心下周一起運作　便利市民遞交申請

▲ 政府將由下周一（24日）起，於港島、九龍及新界設立8間「樂悠咭」臨時申請服務中心。（資料圖片）

為便利60歲或以上市民申請「樂悠咭」繼續享用政府提供的「二元乘車優惠」計劃，政府今（20日）宣布，將由下周一（24日）起於港島、九龍及新界設立8間「樂悠咭」臨時申請服務中心，直至8月31日，協助有需要人士盡快遞交申請或補交申請資料。

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市民如需協助申請「樂悠咭」，可於辦公時間內到訪服務中心，其辦公時間為周一至周五的上午9時至下午8時；周六則為上午9時至下午1時；星期日及公眾假期休息。

8間「樂悠咭」臨時申請服務中心

堅尼地城社區綜合大樓2樓會議室（香港堅尼地城石山街12號）

禮頓山社區會堂地下會議室（香港灣仔黃泥涌道133號）

黃大仙社區中心2樓210室（九龍黃大仙正德街104號）

旺角綜合大樓2樓旺角社區會堂會議室（九龍旺角上海街557號）

大元社區會堂地下會議室（新界大埔大元邨）

北區社區中心4樓會議室（新界上水龍運街2號）

葵芳社區會堂地下活動室（新界葵涌禮芳街2號）

朗屏社區會堂地下會議室（新界元朗朗屏邨）

8月25日起，所有60歲或以上市民須用「樂悠咭」享用優惠，現有不記名長者八達通及一般個人八達通將不再適用；至於未滿60歲的合資格殘疾人士，則仍可使用已加註「殘疾人士身分」的個人八達通，繼續享用優惠，無須申請「樂悠咭」。

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