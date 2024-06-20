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生活智慧︱「白撞來電」一聽即被Cut原來已墮陷阱　5大Apps阻截可疑來電惟要注意1點

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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「白撞來電」一聽即被Cut原來已墮陷阱，5大Apps阻截可疑來電但要注意1點。《愛．回家之開心速遞》

【生活智慧/白撞電話/防騙/騙徒】星期6、日想睡晚一點，往往就被「白撞電話」吵醒，「喂」一聲對方即時Cut線，令人相當氣憤！原來接聽這些「白撞電話」，已經墮入陷阱，目的是確保有「真人接聽」，然後將資料賣給各種銷售公司。

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騙徒手法層出不窮，除了網上情緣、假扮公安、政府人員甚至速遞公司致電等手法外，原來接聽「白撞來電」都可以隨時中招！很多人都會接聽過「白撞電話」，我們「喂」了一聲對方即時Cut線，原來這些電話一般由名為「篩選機」的程式自動打出，目的是確認有真人接聽電話，從而篩選出「有人接聽」的電話清單，系統會隨機撥出電話並作出測試。如果有人聽電話就記錄為「有人接聽」，最後這些資料就會賣給各種銷售公司，例如是貸款公司、推廣公司等，變成他們電話推銷的名單。

生活智慧︱消委會實試5大垃圾電話攔截程式

如果不想受到不明來電、推銷電話等騷擾，有一個方便又快捷的方法，就是在手機下載封鎖可疑電話的應用程式，阻截垃圾來電。

消委會於今年2月選取了5款較多本港消費者使用的垃圾電話攔截程式，集中於來電攔截功能實試了以下App：

1. CallApp

2. 小熊來電 Call Defender

3. 芝麻來電Jima Caller ID

4. Truecaller

5. Whoscall

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以上5個App的攔截功能差異不大，只是Android版本普遍比iOS版本有較多功能。除了小熊來電Call Defende與Truecaller的iOS版本，及Whoscall外，其餘Apps都可以讓大家自訂攔截行為，包括自動掛斷或阻擋垃圾來電、把來電靜音等。小熊來電 Call Defender的Android版本和芝麻來電Jima Caller ID都可以在漫遊時選用其他指定的攔截行為或者以行業等選取須攔截的來電，十分靈活。

另外，小熊來電 Call Defender、芝麻來電JimaCaller ID與Whoscall都有採用HKJunkCall的電話資料庫，所以大家收到醫院、大學、政府部門等機構的來電時會顯示相關身分提示，不會被當做垃圾電話。

生活智慧︱消委會提醒:賦予權限用前要小心

其他攔截功能上，CallApp、Truecaller及Whoscall的Android版本同時聲稱可標記垃圾短訊和識別即時通訊軟件聯絡人。不過，消委會提醒，雖然功能會令大家更便利，但其實是賦予更多權限，所以大家使用之前要小心。

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