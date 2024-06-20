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繁花劇透丨第14集劇情預告　汪小姐被下放到工廠獨自打掃倉庫

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 19 分鐘前

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《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第13集講到玲子跟誰也沒打招呼，一走了之。沒了老闆娘的夜東京，陶陶、葛老師、菱紅大眼瞪小眼，一片淒涼慘淡。

第14集 （20/6）

空房間裡，阿寶回憶和玲子在屋頂的舊日時光，悵然若失。

回到和平飯店，爺叔奉勸阿寶，趁玲子不在，趕緊把這個只賠不賺的夜東京關掉，及時止損。

阿寶不是這樣的人。單位對汪小姐的處理結果到底還是公示了，汪小姐下放到郊區工廠鍛煉。

沒有和阿寶告別，她已經在開往郊區工廠的公車上了。就在汪小姐被日曬雨淋的日子裡，梅萍依然小動作不斷，她去和平飯店給爺叔送禮，也許不久的將來，阿寶就要跟她梅萍對接工作了，到時候他也得客氣叫她一聲「梅小姐」甚至「梅科長」。

看到爺叔跟梅萍友好往來，阿寶覺得大可不必。爺叔是理智的，他之所以對梅萍客氣，是因為如今梅萍是他們和外貿大樓的橋樑。

郊區工廠。工頭老范勒令汪小姐獨自打掃大倉庫，汪小姐二話不說，擼起袖子幹到天亮。

沒有了阿寶、沒有了外貿大樓，汪小姐就不是汪小姐了嗎？她身體裡舊的自己已經死去，新的自己正在誕生。

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