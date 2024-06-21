校園欺凌丨不滿男同學欺凌女兒兼拒道歉　霸氣媽狠摑對方2巴掌報仇下場慘

▲ 霸氣母親不滿女兒在校遭男同學霸凌，並四周散播不實言論，要求對方道歉被拒，氣不過下賞對方兩巴掌，最後挨告被罰入獄30天。(iStock圖片)

台灣一名黃姓母親不滿女兒在學校疑遭男同學霸凌，並四周散播不實言論，憤而找對方出來並要求對方道歉，惟對方堅拒不道歉，霸氣媽即時氣不過即時徒手掌摑男同學2巴而挨告。台南地院依成年人故意對少年犯傷害罪，判黃女入獄30日。

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據判決書指出，案中48歲的黃姓母親認為，女兒在學校被男同學霸凌，男同學更四處散播不實言論，氣得黃女去年11月約男同學到某廟的廣場見面。黃女要求男同學道歉，惟對方拒絕惹黃女不滿，於是徒手掌摑男同學兩巴，導致對方臉部挫傷，事後男同學對黃婦提告傷害。

檢方認為，黃女除了涉犯《刑法》傷害罪之外，又因黃女是成年人故意對兒童犯傷害罪，故依兒童及少年福利與權益保障法中相關規定加重其刑。

台南地院法官認為，黃女僅因男同學不肯道歉，不顧對方是少年的情況下動手，考量黃女坦承犯行、男同學傷勢，再加上黃女為高中畢業，家庭經濟狀況、犯罪動機、手段、目的、所受刺激、生活狀況等因素，依成年人故意對少年犯傷害罪，判黃女入獄30天，不可易科罰金，案件可上訴。

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