  • 32°C
香港時間 : 2024620日 (四) 14:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子外遊｜有機票未必保證能登機　空姐揭9類乘客最易被拒絕登機

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

空姐列舉可能導致乘客在起飛前被拒絕登機的9個理由。

【搭飛機/機票/旅遊/出遊/拒絕登機/親子遊】一家人出國旅遊要辦理很多手續，通過安檢和入境，以為可以順利登機？有空姐（Sandra Jeenie Kwon）在TikTok拍片分享，列舉可能導致乘客在起飛前被拒絕登機的9個理由，提醒乘客注意勿犯規。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大父愛︱照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父惟一心願：照顧他到最後

《每日鏡報》（The Mirror）報道，當飛機飛行時，空中服務員會盡力確保乘客有一個平靜和舒適的旅程。因此，他們有權拒絕任何可能因外表或行為而擾亂航班和諧的乘客登機。空姐Sandra在影片提到，乘客被拒絕登機的9大理由。

延伸閱讀：親子外遊｜搭飛機想免費升頭等艙？　前空姐揭關鍵在穿搭：別穿這3種鞋

乘客被拒絕登機的9大理由

點擊圖片放大
+8
+7

延伸閱讀：網絡熱話︱大碼網紅買2個機位想舒服坐　拒讓座給1歲BB被斥自私

空姐Sandra敦促乘客要「善待」周圍的人。網民就影片內容討論不斷，不少網民在留言區表示，認為這些規定可保障所有乘客旅途舒適，有網民留言：「天哪！我試過坐在一個氣味最難聞的人旁邊（汗水混合了古龍水）。幸好有空中服務員留意到安排換位，真感動！」、

另外，有網民補充道：「其中一些規則是不公平的。」、「作為一個暈車且經常乘坐轉機航班的人，第一個有點不公平，但我從未經歷過因而被拒絕登機。」、「我的媽媽無法參加她最喜歡親戚的葬禮，因為當時她懷著八個月的我。」

同場加映：消委會6款4星或以上行李喼名單

點擊圖片放大
+4
+3

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子遊注意｜HK Express機票超賣籲乘客轉航班　2項賠償內容惹網民嘩然：勁cheap
17:01 2024/06/18
親子遊注意｜HK Express機票超賣籲乘客轉航班　2項賠償內容惹網民嘩然：勁cheap
飛機氣流｜機師拆解搭飛機4大最易受傷時機　必學5招減輕不適感+受傷風險
12:50 2024/05/22
飛機氣流｜機師拆解搭飛機4大最易受傷時機　必學5招減輕不適感+受傷風險
飛機醜角｜飛機乘客不滿鄰座咳嗽動武被捕 資深空姐教機上紛爭如何求助？
19:04 2024/05/13
飛機醜角｜飛機乘客不滿鄰座咳嗽動武被捕 資深空姐教機上紛爭如何求助？

你可能感興趣

親子遊注意｜HK Express機票超賣籲乘客轉航班　2項賠償內容惹網民嘩然：勁cheap
17:01 2024/06/18
親子遊注意｜HK Express機票超賣籲乘客轉航班　2項賠償內容惹網民嘩然：勁cheap
飛機氣流｜機師拆解搭飛機4大最易受傷時機　必學5招減輕不適感+受傷風險
12:50 2024/05/22
飛機氣流｜機師拆解搭飛機4大最易受傷時機　必學5招減輕不適感+受傷風險
飛機醜角｜飛機乘客不滿鄰座咳嗽動武被捕 資深空姐教機上紛爭如何求助？
19:04 2024/05/13
飛機醜角｜飛機乘客不滿鄰座咳嗽動武被捕 資深空姐教機上紛爭如何求助？
機票 網絡熱話 抖音 航空 機艙服務員

最高瀏覽

減肥謬誤︱減肥做「1類運動」反易餓致肥　醫生建議最佳運動頻率
減肥謬誤︱減肥做「1類運動」反易餓致肥　醫生建議最佳運動頻率
台灣女神丨陳妍希疑8年婚姻破裂　傳陳曉親提離婚夫妻情不再？
台灣女神丨陳妍希疑8年婚姻破裂　傳陳曉親提離婚夫妻情不再？
急症室最長等候時間（06月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月20日 時間12:05）
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
超市大搜查︱邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　5款不含E466安全米粉名單
超市大搜查︱邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　5款不含E466安全米粉名單