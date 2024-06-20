親子外遊｜有機票未必保證能登機　空姐揭9類乘客最易被拒絕登機

▲ 空姐列舉可能導致乘客在起飛前被拒絕登機的9個理由。

【搭飛機/機票/旅遊/出遊/拒絕登機/親子遊】一家人出國旅遊要辦理很多手續，通過安檢和入境，以為可以順利登機？有空姐（Sandra Jeenie Kwon）在TikTok拍片分享，列舉可能導致乘客在起飛前被拒絕登機的9個理由，提醒乘客注意勿犯規。

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據《每日鏡報》（The Mirror）報道，當飛機飛行時，空中服務員會盡力確保乘客有一個平靜和舒適的旅程。因此，他們有權拒絕任何可能因外表或行為而擾亂航班和諧的乘客登機。空姐Sandra在影片提到，乘客被拒絕登機的9大理由。

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乘客被拒絕登機的9大理由

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空姐Sandra敦促乘客要「善待」周圍的人。網民就影片內容討論不斷，不少網民在留言區表示，認為這些規定可保障所有乘客旅途舒適，有網民留言：「天哪！我試過坐在一個氣味最難聞的人旁邊（汗水混合了古龍水）。幸好有空中服務員留意到安排換位，真感動！」、

另外，有網民補充道：「其中一些規則是不公平的。」、「作為一個暈車且經常乘坐轉機航班的人，第一個有點不公平，但我從未經歷過因而被拒絕登機。」、「我的媽媽無法參加她最喜歡親戚的葬禮，因為當時她懷著八個月的我。」

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