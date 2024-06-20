香港小姐2024丨候選佳麗張蓉背景曝光　私下打扮豪放大量性感照

▲ 候選佳麗張蓉係有錢女。

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】《2024香港小姐競選》在6月17日舉行首輪面試，今年的候選佳麗各有特色，有高有低，也有不少候選佳麗勁有自信，當中自稱來自惠州的張蓉（Nancy），見記者時狂擺不同甫士，畀心心又單眼，表現風騷興奮。

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香港小姐2024丨背景曝光 大量性感照

之後，她指家人做生意，又稱投資廣東酒店生意，似乎有家底。她的小紅書帳號亦被曝光，張蓉在簡介寫上在惠州從事民宿管理，另在美東從事外貿批發。

而且，當日面試打扮斯文的她，原來私下豪放，除有三點式照，又有透視裝，藏有多張的性感照。

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香港小姐2024​​​​​​​丨疑棄養哥基?

Nancy更曾以「家裡人把狗送人了怎麼辦」為題發文，疑棄養哥基引起關注。她說：「我一直想養著的，弟弟從國外一回來就送人，他不知道這個狗我幫他養了5個月已經有感情了，雖然是他買的，出國都沒有照顧，都是我照顧。他就直接送人了，真的好難過。。。送給誰也不說……弟弟認為養狗沒有用，但我認為狗已經是我的家人了，沒有辦法分開的。」

之後，Nancy續說：「謝謝各位和弟弟好好說了，先領回家。我們討論完，打算好好找一個對旺仔好的主人，隨便送人是不行的，弟弟也覺得可以。不行就放父母家，媽媽比較有空可以照顧，我還是不太想送人，旺仔實在太好了，狗狗真的是對人類很好的。我們現在都是剛出社會的年輕人，很忙，但我也真的捨不得。」

另外，見Nancy經常周遊列國，又騎馬滑雪，生活看似無憂冇負擔。

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