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大學加學費｜劉智鵬倡討論按學科釐定學費可行性　崔日雄建議按通脹加學費

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發布時間： 3 小時前

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選委界立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬在電台節目上表示，現時應檢討學費調整機制。（資料圖片）

本港8間資助大學學費27年來未有調整，教育局局長蔡若蓮日前預告有機會於2025/26學年、即明年起逐步上調大學學費。消息亦指，政府初步計劃連續3年加學費，每年加幅達5至9%。有議員認為，收回成本不在「朝夕之間」，建議由較低加幅入手、「攤長時間」加學費，並檢討學費調整機制，或討論按學科釐定學費的可行性。

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選委界立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬在電台節目上表示，調整學費並非為解決政府財赤，或為大學提供更多經費發展，而是要啟動停擺逾20年的學費調整機制，故現時應檢討有關機制，或討論不同科目不同學費的可行性，以便日後按學科成本釐定學費；但他不贊成以不同學科畢業生薪酬作為調整學費的參考。

劉智鵬亦稱，加幅若偏向5%，涉及逾2,000至3,000元，若以每月計算，即平均為逾200至300元，相信大學生只要做數小時兼職或在學校服務已能應付、抵銷加幅；但若連續3年每年加9%，3年後每年學費最高達5.4萬，對學生負擔較大，故應調整學生貸款金額及延長還款期，減低對學生及家長的負擔。

職道生涯規劃輔導協會總監崔日雄則認爲，加幅過高，若用3年時間追回過去逾20年均無上調的學費，對學生造成負擔，建議政府按物價指數調整學費，每年加幅達1至2%較為合適。中大聯書院學生會工作小組召集人羅竣彥又認為，近兩至三年，本港巿道及經濟不佳，以致畢業生出現就業困難，期望學生貸款的還款期安排可因應加學費作出調整。

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