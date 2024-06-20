陳妍希陳曉離婚丨與陳曉爆婚變至今未回應　陳妍希曾哽咽談婚姻：為愛犧牲

▲ 陳妍希跟陳曉驚爆婚變！

【陳妍希/陳曉/離婚/婚變】台灣女星陳妍希跟內地演員陳曉結婚8年，兩人育有一子，昨日驚爆二人婚姻破裂，爆料者聲稱2023年底陳曉向陳妍希提出離婚，表示可以淨身出戶並更換手機號碼，其後再也沒回家。

內地媒體向陳曉的工作人員求證，至今也未收到回應，而影迷亦於二人的社交平台留言，希望他們對婚變傳聞作出澄清，惟陳妍希與陳曉均未有作出回應。

台灣女神丨陳妍希疑8年婚姻破裂 傳陳曉親提離婚夫妻情不再？

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台灣女神丨陳妍希傳與老公決定分開 陳曉冇戴婚戒現身

陳妍希陳曉離婚丨婚姻觀早有分岐

另外，網友翻出陳妍希跟陳曉的受訪片段，發現二人婚姻觀早有分歧。

在兩年前陳曉曾於節目中表示會將工作和生活完全分開，說到傳聞二人婚姻破裂，他謂不知從何解釋，於是跟陳妍希達成共識選擇「躺平」不表態：「對我來說造成不了甚麼影響，還有做回應是要付出精力的，沒必要，當個玩笑看看就好了，而且可能連玩笑都算不上。」

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陳妍希陳曉離婚丨陳妍希曾投訴老公不再浪漫

至於陳妍希曾在節目《因為是朋友呀》裡坦言為讓老公在事業上無後顧之憂，她一手包辦所有家務，訪問中她一度哽咽說：「過程中遇到問題肯定會有所犧牲，就是會想辦法，沒辦法也要想辦法。」

此外，於今年初播出的綜藝節目《半熟戀人2》中，陳妍希公開投訴陳曉婚後大不同，拍拖時陳曉好浪漫，願意為她製造驚喜，不過婚後就再無收過對方任何生日禮物。

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