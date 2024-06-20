遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走

【泰國/清邁/按摩/下身癱瘓】遊泰國時不少人會順道按摩，但隨時暗藏危機！內地有女網民便於網上分享自己與男友遊清邁時去按摩的駭人經歷，指自己到步當天便光顧了一間網上推薦的按摩店，惟自己覺得不舒服不特止，其同行男友被按後，下半身竟突然癱瘓，最終要緊急送院，而店家事後不負責任的態度亦令其十分不滿。

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內地女網民在社交平台「小紅書」發文分享當時情況，指到步清邁的當天下午便急不及待與男友去該店按摩，卻估不到竟成惡夢，她自己按了約1小時，因感不舒服便叫停；男友境況更是惡劣，下半身竟動彈不得。眼見躺了兩小時仍無法起身，女網民於是立即叫救護車送男友去醫院治理。

「我男友和我說他下半身動不了，想著可能麻痺問題，但躺兩小時仍然無法起來，於是叫救護車...」

女網民指男友即使過了一晚情況仍是無法改善，惟店家事後卻不負責任，趁著言語溝通問題，竟然「倒打一耙」:

我們用英文溝通，當地醫院和警察聽不懂，當時以為店家女員工好心，一宜在旁邊幫翻譯...後來店家反拿著警察口供紙，指男友已有多次前科...我們想找店家索賠時被轟出來，反讓我賠醫藥費！

她指男友最終只能息事寧人，而男友回國半個月後，她指情況儘管已大有好轉，但仍然不能久坐及久站。

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按摩不當有中風風險

腦神經外科專科醫生黃秉康過去接受訪問時曾表示，一直有不少病人因按摩不當來求醫，他提醒大眾按摩肌肉本身並無什麼大問題，但一旦按到某些位置便要小心，尤其是頸部。他指頸下面有頸動脈，供血給大腦，這些血管受損的話，便可能有中風風險。過去曾有男病患於曼谷外遊按摩時，被店員「lock頸」，致血管撕裂險中風。

按摩3大要點:

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

想享受按摩推拿，但又不想招致腦中風，林醫師建議大家要留意以下3大要點：

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