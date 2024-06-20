夫妻關係｜陳妍希遭爆結束8年婚姻　揭陳曉冷暴力撇下母子離家斷聯

▲ 陳妍希遭爆結束8年婚姻，驚揭受冷暴力，陳曉撇下母子離家斷聯。

【陳妍希/陳曉/冷暴力/婚姻觸礁/離婚/姊弟戀】2014年，台灣女星陳妍希與中國演員陳曉因合作電視劇《神鵰俠侶》擦出愛火，這段「姊弟戀」一直不被外界看好。2016年修成正果宣佈結婚，婚後育有一子「小星星」，一家三口定居北京。日前，網上瘋傳陳妍希與陳曉的婚姻早已破裂，某知名狗仔更爆料陳曉一心想離婚，對陳妍希母子不聞不問，雖然當時人還未回應相關傳聞，不過不少網友替女方抱打不平。

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▲ 陳妍希與陳曉於2016年修成正果宣佈結婚。（微博圖片）

陳妍希陳曉遭爆離婚

陳妍希和陳曉下月便是結婚八周年，多年來屢傳婚姻觸礁，二人在這半年間久未拍到夫妻同框畫面。當年，兩人剛剛結婚的時候，經常在微博高調大曬恩愛，直到2023年，陳曉進劇組後，陳妍希也從未去探班，孤身一人送孩子去上學，看來夫妻二人熱情已不再。去年陳妍希生日派對，陳曉當時有出現在場，但全程陪伴兒子，完全沒看陳妍希，合照也沒站在一起，還有網友稱在陳妍希生日時，陳曉罕見社交平台沒有動靜。

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傳陳曉撇下母子離家斷聯

近日，中國知名狗仔「江小宴」在直播間爆料，指陳曉去年底就提出離婚，稱自己可淨身出戶，但沒有說出離婚理由，從此離家還換了電話號碼，陳妍希都無法聯絡陳曉，有指只能透過工作人員聯絡陳曉。有網友翻出陳妍希過往的訪問，她曾感嘆結婚前陳曉很浪漫，常常有驚喜，但結婚後她再也沒有收到過禮物。

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陳妍希包辦家中大小事

亦有網友挖出陳妍希上綜藝節目，片段中被問到愛情中做得最好的一點，陳妍希回應，為了能讓老公可以全力專注在事業上，不用花時間處理家中事務，她選擇為愛付出包辦家中大小事，對話中陳妍希語帶哽咽的說，若過程中遇到問題，一定會有所犧牲，「就是會想辦法，沒辦法也要想辦法」讓現場來賓感到心疼。

陳妍希的微博最近一條更新是幫好姊妹容祖兒慶生，許多網友紛紛留言︰「姐姐快辟謠吧，微博不知道誰又造謠了」、「希望是假消息，百年好合」、「離吧，陳曉也不出來維護，看著就生氣」。關於婚變傳聞，目前陳曉與陳妍希皆未回應。

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