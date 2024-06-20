  • 32°C
香港時間 : 2024620日 (四) 14:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

夫妻關係｜陳妍希遭爆結束8年婚姻　揭陳曉冷暴力撇下母子離家斷聯

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

陳妍希遭爆結束8年婚姻，驚揭受冷暴力，陳曉撇下母子離家斷聯。

【陳妍希/陳曉/冷暴力/婚姻觸礁/離婚/姊弟戀】2014年，台灣女星陳妍希與中國演員陳曉因合作電視劇《神鵰俠侶》擦出愛火，這段「姊弟戀」一直不被外界看好。2016年修成正果宣佈結婚，婚後育有一子「小星星」，一家三口定居北京。日前，網上瘋傳陳妍希與陳曉的婚姻早已破裂，某知名狗仔更爆料陳曉一心想離婚，對陳妍希母子不聞不問，雖然當時人還未回應相關傳聞，不過不少網友替女方抱打不平。

最新影片︰

湊得輕鬆啲
偉大父愛︱照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父惟一心願：照顧他到最後

陳妍希與陳曉於2016年修成正果宣佈結婚。（微博圖片）

陳妍希陳曉遭爆離婚

陳妍希和陳曉下月便是結婚八周年，多年來屢傳婚姻觸礁，二人在這半年間久未拍到夫妻同框畫面。當年，兩人剛剛結婚的時候，經常在微博高調大曬恩愛，直到2023年，陳曉進劇組後，陳妍希也從未去探班，孤身一人送孩子去上學，看來夫妻二人熱情已不再。去年陳妍希生日派對，陳曉當時有出現在場，但全程陪伴兒子，完全沒看陳妍希，合照也沒站在一起，還有網友稱在陳妍希生日時，陳曉罕見社交平台沒有動靜。

夫婦關係｜不滿老婆太囉嗦退休前決意離婚 59歲男子計漏1個離婚因素後悔莫及

傳陳曉撇下母子離家斷聯

近日，中國知名狗仔「江小宴」在直播間爆料，指陳曉去年底就提出離婚，稱自己可淨身出戶，但沒有說出離婚理由，從此離家還換了電話號碼，陳妍希都無法聯絡陳曉，有指只能透過工作人員聯絡陳曉。有網友翻出陳妍希過往的訪問，她曾感嘆結婚前陳曉很浪漫，常常有驚喜，但結婚後她再也沒有收到過禮物。

出軌線索｜男人出軌女人直覺好準　美最佳偵探列20大徵兆︰中4個一定有罪

點擊圖片放大
+9
+8

陳妍希包辦家中大小事

亦有網友挖出陳妍希上綜藝節目，片段中被問到愛情中做得最好的一點，陳妍希回應，為了能讓老公可以全力專注在事業上，不用花時間處理家中事務，她選擇為愛付出包辦家中大小事，對話中陳妍希語帶哽咽的說，若過程中遇到問題，一定會有所犧牲，「就是會想辦法，沒辦法也要想辦法」讓現場來賓感到心疼。

陳妍希的微博最近一條更新是幫好姊妹容祖兒慶生，許多網友紛紛留言︰「姐姐快辟謠吧，微博不知道誰又造謠了」、「希望是假消息，百年好合」、「離吧，陳曉也不出來維護，看著就生氣」。關於婚變傳聞，目前陳曉與陳妍希皆未回應。

點擊圖片放大
+3
+2

同場加映：破壞夫妻關係4個因素及建議

點擊圖片放大
+13
+12

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

郭晉安歐倩怡離婚｜歐倩怡玩交友App與六男約會　史丹福大學研究：6成用家擬出軌
16:36 2024/06/15
郭晉安歐倩怡離婚｜歐倩怡玩交友App與六男約會　史丹福大學研究：6成用家擬出軌
姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬
10:50 2024/06/18
姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬
歐倩怡離婚｜歐倩怡笑言「女人唔好讀咁多書」 公關達人：愈想贏盡反而愈講愈輸
11:47 2024/06/19
歐倩怡離婚｜歐倩怡笑言「女人唔好讀咁多書」 公關達人：愈想贏盡反而愈講愈輸

你可能感興趣

郭晉安歐倩怡離婚｜歐倩怡玩交友App與六男約會　史丹福大學研究：6成用家擬出軌
16:36 2024/06/15
郭晉安歐倩怡離婚｜歐倩怡玩交友App與六男約會　史丹福大學研究：6成用家擬出軌
姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬
10:50 2024/06/18
姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬
歐倩怡離婚｜歐倩怡笑言「女人唔好讀咁多書」 公關達人：愈想贏盡反而愈講愈輸
11:47 2024/06/19
歐倩怡離婚｜歐倩怡笑言「女人唔好讀咁多書」 公關達人：愈想贏盡反而愈講愈輸
陳妍希 離婚 夫妻之道 網絡熱話 綜藝節目 容祖兒 電視劇 台灣 中國 微博

最高瀏覽

減肥謬誤︱減肥做「1類運動」反易餓致肥　醫生建議最佳運動頻率
減肥謬誤︱減肥做「1類運動」反易餓致肥　醫生建議最佳運動頻率
台灣女神丨陳妍希疑8年婚姻破裂　傳陳曉親提離婚夫妻情不再？
台灣女神丨陳妍希疑8年婚姻破裂　傳陳曉親提離婚夫妻情不再？
急症室最長等候時間（06月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月20日 時間12:05）
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
超市大搜查︱邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　5款不含E466安全米粉名單
超市大搜查︱邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　5款不含E466安全米粉名單