新聞之花丨關可為宣布離開TVB　被指與劉佩玥撞樣曾到武漢報道新冠疫情

▲ TVB新聞之花關可為離巢。

TVB新聞之花關可為（Avery）離巢！大台再有主播離巢，被指與劉佩玥撞樣的關可為，在昨晚（6月19日）於個人社交平上載數張工作照並發文宣布離開TVB，寫道：

新聞報道完，再會📺 感謝這五年多以來，

教導、幫助和支持過我既人🫶🏼

從記者到主播，所有經驗都係難能可貴，

更是快速成長的一場歷練

感謝每個採訪者帶來的故事

#喱節新聞報道完

#多謝支持

同樣曾在TVB當主播胡朗軒留言稱：「All The Best! 跳出舒適圈好需要勇氣，但同時會成長更多，共勉之🔥加油！」

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新冠疫情爆發到武漢採訪

現年28歲的關可為在2018年12月加入TVB新聞部，曾當財經組記者。在2022年1月開始因TVB離職潮成新聞台主播。

她被網民注意除因為樣貌標緻，甚至被指與劉佩玥撞樣外，並因為在2020年1月，在新冠疫情爆發初期，被派到武漢採訪，十分專業，由此受到網民討論。在2022年成為主播後主持《探古尋源》節目。

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雖然是新聞之花，但關可為卻在2023年3月才開設公開IG帳戶，而且發文更新相對不算太頻密。

在發文公布離開TVB後，她也在IG以Story方式上載與新聞部同事的合照，但卻沒有透露離開後的去向。

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