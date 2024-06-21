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安樂死｜44歲媽媽患末期子宮頸癌　不堪劇痛決心赴瑞士「安樂死」

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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44歲媽媽患末期子宮頸癌，不堪劇痛決心赴瑞士「安樂死」，臨別贈女兒一句話惹哭全網。

【安樂死／癌症末期／子宮頸癌／治療】如果身邊的親人備受病魔折磨，想要選擇安樂死，你是否會支持他/她？日本富士電視台近日推出The Nonfiction系列紀錄片，其中一集採訪了一名44歲的末期癌症媽媽，因受盡癌魔折磨，決定遠赴瑞士接受安樂死，節目記錄了她的家人，如何陪伴她走過人生最後的路程。

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患末期癌症尋求「安樂死」

日本44歲的真由美，是一個有2名女兒的媽媽，她於2020年12月確診較罕有HPV類型的子宮頸癌，而且癌細胞擴散速度非常快。雖然她試過不同的治療方法，惟情況並不樂觀，確診幾個月後已蔓延到陰道、胰臟、肺部、甚至腦部等器官。

除了高昂的醫療費用，癌症帶來的疼痛亦不斷折磨真由美。她在X（前Twitter）上發布帖子，訴説自己被病痛折磨的痛苦，同時亦開始萌生想去安樂死的念頭。

病痛也許還可以撐過去，但比病痛更加可怕的是無限循環的希望落空。如果可以求生，我也不想求死。

最終在2023年11月，真由美決心接受安樂死，並向家人告知她的決定。真由美的丈夫最初聽到她想安樂死的決定時非常震驚，雖然很難接受，但經過一段時間也慢慢接受了她的決定。當時就讀高三的大女一開始就明白媽媽的決定，並表示「一直想成為媽媽這樣堅强獨立的人」。

不過，就讀小六的細女，一開始最難接受媽媽想安樂死的決定，女兒透過Line多番詢問「媽媽要安樂死了嗎？」、「再遲一點不可以嗎？」不過，真由美表示想給家人留下美好的一面，「再遲下去可能就去不了瑞士了」，她還向女兒道歉「對不起呢，我生病了」，細女則回覆「那並不是媽媽的錯」。

更多相關文章：癌症殺手︱57歲女子患乳癌末期與家人看海平靜「安樂死」　生前最後受訪：我很幸運

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家人陪伴最後路程

最後全家人都尊重真由美的決定，在永別之前，真由美特意為女兒們準備了相冊作為道別禮物。出發瑞士當日，女兒們在機場與媽媽告別，雖然她們努力壓抑悲傷，盡量在媽媽面前表現開朗，不過實際告別過後，兩姐妹都淚流不止。

真由美的丈夫陪伴她一起前往瑞士，這是兩夫婦第一次出國，卻也是最後一次。在真由美執行安樂死的前兩天，兩人把握機會在瑞士街頭觀光，享受最後的時光。在酒店時，她亦會寫信予親朋好友道別，還用Excel交代老公未來幾年轉交給女兒的卡片。在安樂死前的一夜，她更錄下鼓勵影片，希望可以慰藉在未來失意的女兒。

在執行安樂死當天，醫生為真由美準備好安樂死的藥物，丈夫撥通了女兒的視像通話，她們都勇敢地說，「我很高興媽媽被釋放了」，不過一直表現堅强的真由美在此刻也不禁流淚，並說道，

我很高興女兒們都支持我的決定，但我快要死了，想到再也無法回應這份支持就感覺真的很不甘心和後悔。

最後，在家人的陪伴下，真由美打開了手中注射藥物的開關，平靜地迎接永遠的長眠。現在，真由美的大女考入第一志願的大學，細女也順利進入中學，而母親所留下的祝福及溫暖亦一直陪伴著她們。

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