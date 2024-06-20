親子好去處︱全球首個mofusand Run登陸香港　特設家庭組科學園開跑【附報名詳情】

【親子好去處/親子活動/mofusand】全球首個 mofusand 主題跑「mofusand Run Hong Kong 2024」將於2024年9月29日登陸香港!孕育mofusand的是在IG及推特等等SNS上具有高人氣的插畫家dyuno(ぢゅの)。mofusand 療癒的形象,深受大眾喜愛。今個九月，mofusand將現身科學園,貫徹一向軟萌可愛的形象,首度將萌爆 mofusand元素融入路跑活動,與一眾粉絲「萌住跑」!

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6.25 開始報名早鳥優惠有 mofusand 陪你跑

活動將於2024年6月25日早上10:30開始接受報名，於首六日(即2024年6月25日10:30至6月30日23:59) 成功報名，更可獲得早鳥優惠 - 萌爆 mofusand磁力肩膊毛公仔一個！採用磁石貼設計，令毛茸茸的鯊魚造型mofusand伏在參加者的肩膊上，陪大家一起跑步。早鳥優惠數量有限，想戴著軟軟萌萌的mofusand衝線，就千萬不要錯過於早鳥時段登入

報名連結

活動組別多元化適合不同類型跑手

活動分為不同賽程及組別,主要分為1公里玩樂跑(非計時賽)、2公里(計時賽)及4公里(計時賽)。除個人組別外,活動亦設有孖住組 - 2人同行參與，適合情侶、閨蜜一起參加！而1公里玩樂跑，則可選個人組或家庭2人組，家長可攜同3-15歲的小朋友參加,享受親子樂。

此外，大會亦設有競逐獎項組別: 參加 4 公里的第一組 (8:30am 起跑)即可競逐男、女子組個人各頭三名獎項。

活動詳情

今年大會跑手包以人氣最高的鯊魚造型 mofusand，設計豐富的跑手禮品,當中包括:跑手Tee、毛巾、索繩背袋和號碼布,個人組別跑手包括一套兩款的 mofusand 刺繡徽章及實用的毛絨絨零錢包,小巧可愛又實用

而孖住組和家庭二人組跑手則會獲得 mofusand 萌之鏡盒及人氣潮物 mofusand 磁吸拖手襪。除了一系列的 mofusand 禮品,更有各款贊助商禮品，送出合共價值超過港幣 300 元,為跑手們打氣,大家千萬不要錯過!

跑步同時可以做善事，幫助弱勢社群，是次活動為關注特殊學習需要（SEN學生）的慈善組織「慈盛會」及本地貓隻權益關注組織「香港群貓會」籌款。參加者可以同時回饋社會，令活動更具意義。

mofusand Run 當然少不了完成獎牌！所有於限時內完成賽事的參加者均可獲得完賽獎牌。獎牌特別採用日式造型 mofusand，配搭鏤空雕刻技術，別具收藏價值。

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mofusand嘉年華萌爆打卡位

活動當日，場內將設有多個mofusand攤位遊戲及各款可愛萌爆打卡位，巨型mofusand吹氣公仔，將會首次現身沙田科學園，參加者一邊享受跑步,一邊與擺出超萌動作的mofusand 打卡！除此以外，届時場內將會售賣多款官方授權獨家首賣產品包括：活動限定紀念衛衣、漁夫帽、咕𠱸毛毯等,保證各位參加 mofusand 粉絲滿載而歸!

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