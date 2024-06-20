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玩轉腦朋友2︱時代廣場設遊樂打卡位 期間限定店售全新限定周邊產品

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 34 分鐘前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭設置「《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark 」。

迪士尼與彼思的重頭製作《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）闊別9年終於重磅回歸，為邀請所有粉絲共同感受大腦總部的全新情緒，銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭設置「《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark 」，除了5位於首集出現的腦朋友阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎外，隨着韋莉經歷成長階段，情緒變得更複雜，4位新情緒專員，包括阿焦（焦慮）、阿羨（羨慕）、阿厭（厭惡）和阿尷（尷尬）將首度登場。

以9位腦朋友不同情緒為主題的遊樂設施打卡位遍佈活動現場。

9位腦朋友設計將遍佈活動現場，邀請到場的每一位漫遊各個以不同情緒為主題的遊樂設施打卡位，以及深入大腦總部及腦朋友睡房重地，更可走進將於《玩轉腦朋友2》全新出現的「自我意識」區域。地庫1樓亦設置首個《玩轉腦朋友2》期間限定店，售賣多款全新限定週邊產品。今個夏天，相約親朋好友玩轉時代廣場，與每位情緒專員主題陳列互動拍照。

INFO
《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark@Times Square    
日期：2024年6月27日至9月1日    
時間：上午10時至晚上10時    
地點：銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭 

《玩轉腦朋友2》期間限定店，售賣多款全新限定週邊產品。

《玩轉腦朋友2》期間限定店
日期：2024年6月27日至7月31日
時間：上午11時至晚上9時
地點：銅鑼灣時代廣場地庫1樓

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