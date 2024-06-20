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罕見病｜18歲女考試前夕劇痛狂嘔　患罕見肝腫瘤5小時籌獲90萬　治療數月終不敵病魔

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【肝臟惡性腫瘤/罕見病/胚胎瘤/眾籌/離世】不敵病魔！馬來西亞一名18歲華裔女生陳巧祈，於今年1月29日文憑試的當日凌晨忽然臉色蒼白、伴隨嘔吐及胸骨疼痛送院，揭患罕見肝臟惡性腫瘤。當時因醫療費用龐大、家人難以負擔，有慈善機構為她們一家網上眾籌，並成功在短時間內籌得55萬馬幣(約90萬港元)，讓她可以接受醫治，惟經過數月治療後，相關慈善機構於昨晚發文指，陳巧祈已於昨日不敵病魔離世，亦遺憾表示：「我們永遠懷念。」

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綜合馬媒報道，協助陳巧祈一家眾籌的大山腳瑤池金母慈善基金會(ONE HOPE CHARITY)，昨日（19日）於個人社交平台Instagram發文指，指患上罕見肝臟胚胎肉瘤陳巧祈，經過多個月的積極治療最終仍未能戰勝病魔，於昨晚7時許不幸離世，享年18歲。基金會於文中遺撼表示：「離開了她最愛的家人、學校和舞台。」但亦強調對方過去積極治療的堅強精神及笑容，將會永駐眾人心間：

「巧祈的精神和笑容將永遠銘刻在我們心中，她的故事將激勵更多人勇敢面對生活的挑戰。巧祈同學，我們永遠懷念你...」

文憑考試前夕突感不適 求醫揭患肉瘤爆裂命危

據了解，陳巧祈過去擅長舞蹈，去年11月開始經常感到肌肉疼痛，並曾為此多次求醫，直到今年1月29日應考馬來西亞教育文憑考試前夕，在凌晨時份，大感不適，包括臉色蒼白、伴隨嘔吐及胸骨疼痛至冒汗，父母於是慌忙將愛女送院求醫，結果檢驗發現其肝臟肉瘤爆裂。

由於肝臟腫瘤爆裂，內臟出血細菌感染，醫生需馬上為陳女施行緊急手術，不但注射了3支強心針，還將她三分之二的肝臟切除。手術後，陳女留醫ICU長達一個多月，其後獲准出院，正當打算補考之際，好景不常，她未幾再因全身發黃而入院，其後證實腫瘤復發。

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基金會眾籌解燃眉之急 上周透露病況尚算穩定

由於龐大的醫療費用，對於巧祈的基層父母實難以負擔，因此大山腳瑤池金母慈善基金會遂發起眾籌，慶幸很快得到各界支持，僅僅5小時，便成功籌得55萬馬幣(約90萬港元)，解決燃眉之急。

基金會之後亦不時於社交平台分享陳巧祈近況，上周曾透露陳巧祈除了定時服藥，還需進行化療，而腳部的部分出現腫脹，但情況有逐漸改善。雖然胃口時好時壞，但巧祈一直都積極面對所有治療，堅持要對抗病魔到底，精神感染不少網民為她打氣，可惜近日情況卻急轉直下、終不幸離世。

什麼是肝部復發性胚胎瘤肉瘤 ?

一種罕見的肝臟惡性腫瘤，腫瘤通常起源於肝臟的胚胎組織，因此被稱為胚胎瘤。它可能在胎兒發育時形成，也可能在兒童或成年人時發生，不過這種類型的肝腫瘤在成人中較為罕見。

腫瘤曾經出現一段時間又再出現，這表面腫瘤有一定的侵襲性以及復發傾向。治療通常涉及手術切除腫瘤、化療及電療等方式。

8種致癌食物

除了罕見腫瘤，假如平日生活飲食不節制亦恐會增加患癌風險。台灣營養師高敏敏表示，都市人生活壓力大、作息不定時，加上不少人的飲食習慣較不健康，導致癌症出現的機率越來越高。她續指，癌症是人體內某些突變細胞的不正常增殖，形成惡性腫瘤，而因為癌細胞繁殖速度非常快，並具有高度侵犯性及轉移性的特性，故容易造成器官病變、功能喪失，嚴重甚至可致死亡，所以提醒大家必須保持飲食均衡、良好生活作息、保持運動習慣、避開危險因子。

高敏敏表示，最有效預防和避免癌症的方式就是透過飲食控制，建議大家要多留意平時的飲食習慣和選擇，盡量避開進食8種致癌食物：

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8種防癌食物

除此之外，高敏敏同時分享8種防癌食物，建議大家透過每日均衡攝取其中6大類食物，配合少油、少鹽、少精緻糖的烹調手法，從而達到有效防癌、抑制癌細胞生長的效果：

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她建議大家要逐漸減少糖和鈉攝取，每日精緻糖不超過1天總熱量攝取量的10%，能降至5%為佳；每日鈉攝取量就不超過2400mg的鹽（約6g）；同時提醒大家，想避免患上癌症就必須改變飲食習慣，從正確的習慣做起，亦可以改變平時生活作息，多喝水、多運動、控制好自己的BMI、少熬夜、少煙酒、保持愉悅心情等，都能夠有效避免癌症無聲無息地生成。

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