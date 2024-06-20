偷竊樣本｜涉串謀偷竊食物檢測樣本　5名食環署督察准保釋8月再訊

▲ 被告劉承軒。（梁錦麟攝）

5名食環署一級衞生督察涉串謀偷竊部分替食安中心購買作食物檢測用途的食品樣本，同被控1項串謀盜竊罪。案件今（20日）於西九龍裁判法院提堂，各被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方申請押後案件至8月15日再訊，以待索取文件及提供法律意見，各被告准以現金2,000元保釋候訊。

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5名被告為為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）及李俊禧（37歲），均為食環署一級衞生督察，同被控1項串謀盜竊罪。

控罪指，各被告於2022年5月4日至2023年3月9日期間在香港，串謀一起偷竊部分替食環署食物安全中心購買作食物檢測用途的食品樣本；而有關食品樣本是屬於香港特別行政區政府的財產。

各被告暫毋須答辯，辯方申請將案件押後，以待索取文件及提供法律意見，另有保釋申請，控方不反對保釋。裁判官將案件押後至8月15日再訊，各被告准以2,000元現金保釋，其間不得離港及接觸控方證人，每周到警署報到1次。

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記者：梁錦麟