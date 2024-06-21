癌症遺傳｜母親罹肺癌被催促檢查　26歲男子求醫驚見肺有白點【附肺癌6大徵兆】

【肺癌／遺傳／惡性腫瘤／癌症】癌症因子可以基因遺傳！台灣一名中年媽媽求診發現罹患早期肺癌，經治療後幸無礙，但她卻擔心家中26歲兒子可能會有癌症遺傳基因，故催促兒子做肺部檢查。豈料，兒子毫無表面病徵下，居然有高肺癌風險的結節。

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母親罹癌 兒子無先兆同揭肺癌

台灣胸腔重症科醫生蘇一峰日前（19日）在其Facebook專頁發文，指一名中年婦人來求醫，經檢查後發覺肺部結節，開刀確診是肺腺癌。幸好婦人及早發現癌細胞，早期治療奏效且已痊癒。但她恐防癌症或會遺傳26歲兒子，遂催促他做檢查。沒想到「媽媽的直覺不能不信」，兒子毫無病徵下，發現肺部電腦斷層影像有白點，是「毛玻璃結節」，直徑有0.75厘米。醫生根據當時的斷層掃描影像可見，估計是惡性的機會很高，幸好及早發現，暫時持續追蹤無須開刀切除肺葉。

他才26歲，還是個孩子……剛成年就有一顆高肺癌風險的肺結節了。

▲ 母親罹癌後，26歲兒子檢查發現肺部有白點。（Facebook圖片）

肺癌有遺傳因素 1類人宜盡早檢查

蘇一峰醫生補充，產生結節的原因很多，包括痰塊、發炎、出血和腫瘤等。一般來說，結節越大越危險、惡性度越高，若發現結節大於1厘米要注意。帖文下亦有人留言詢問醫生，出現甚麼徵兆需要做低劑量電腦斷層檢查，蘇醫生表示，肺癌有遺傳風險，故建議家族有肺癌病史、有吸煙習慣，或長期接觸空氣污染等高風險因素，可盡早檢查。一般人則建議在40至50歲時，可考慮進行肺癌篩查。

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肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

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基因突變成非吸煙患者病發原因

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是越來越多。

李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

李醫生提醒，若年過40歲，不論是否吸煙者，也應多點留意自己身體發出的警號，有機會及早發現肺癌，早治療效果遠比遲治療理想。

預防方法

關於預防方法，腫瘤科醫生陸凱祖曾接受訪問指，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙、避免長期逗留空氣污染環境，以及吸入石棉等工業塵埃等。

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