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創業追夢｜四商科生無懼逆市開酒吧    主打廣東歌宣揚本土流行文化

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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商科生Adrian、Stanley、Jasmine和Micheal去年於蘭桂坊開設以廣東歌為主題的酒吧。(曾耀輝攝)

去年7月，香港疫情雖退，但經濟市道仍然疲弱，不少商舖相繼裁員甚或結業。當時四位修讀商科的大學生Adrian、Stanley、Jasmine和Micheal就毅然決定於蘭桂坊創業開酒吧。希望藉着酒吧生意能夠學以致用，並宣揚廣東歌等本土特色流行文化。

位於蘭桂坊榮華里的GON！ Bar & Restaurant，前身原為一間Cafe，但業主認為蘭桂坊不適宜發展Cafe生意，因此希望將舖位轉手，而Adrian的親戚湊巧是Cafe業主的朋友，機緣巧合下，Adrian在一次飯局中遇到業主，而業主又得悉他有意創業，當時Adrian認為單憑一人之力難以獨力經營酒吧生意，於是邀請了3位同為修讀商科的同學兼朋友Stanley，Jasmine和Micheal合夥經營GON！ Bar & Restaurant。

GON！Bar & Restaurant以廣東歌作為主題，店面有大量廣東歌霓虹燈作點綴布置。(受訪者提供)

他們從未有過經營酒吧的想法，但同樣認為作為商科學生都希望嘗試經營一門生意，所以就落實合夥經營，加上4人都得到各自家人的支持。Jasmine表示:「我本身都有做茶具生意，而且他們都給予好大自由度讓我選擇想做的職業，雖然他們會擔心我從事酒吧業會做得太晚，變相夜訓會影響身體，但他們都未有反對。」Micheal補充說︰「外界普遍認為酒吧屬於夜間較為混集的生意，我覺得可能我們的父母都比較開明，會支持自己子女做想做的事，所以他們都未有特別介懷。」

出外靠朋友

 4人雖然有商科背景又有飲酒習慣，但對酒吧行業的認識始終不多，開業前的準備工作對他們而言可謂一種挑戰。Stanley形容當時只是見步行步「由裝修，員工招募，設計Menu，酒商供應以及整個營運模式都需要在短時間內逐步逐步去邊做邊學。」 Adrian補充︰「有八成的準備工作都靠我們的人脈而得到相應的幫助，例如買酒，我們會向經營酒吧的朋友請教，menu設計就會請教在馬會做餐飲的朋友，連裝修都要找上做裝修的朋友幫忙，而且準備事項都需要在一至兩星期內匆匆決定而成。」他們都認為開業前的準備工作在各方朋友的協助下，遇到的挑戰和困難都不算太多，尚算順利。

酒吧特製的飲料亦以本地代表性飲品調製而成。(曾耀輝攝)

 合夥經營酒吧，4人自然在這盤生意中的不同範疇有所貢獻。Adrian主要負責管理酒吧的供應和物流，又會在舖面負責招呼客人，Jasmine負責酒吧的文書工作，包括請人和回覆客人信息等。Stanley負責影相拍片等製作宣傳工作，Micheal則負責社交媒體，設計等marketing工作。雖然4人各有分工，各施其職，但他們都認為開張初期才是真正的挑戰。

開業初期，由於裝修期間，裝修師傅不小心鑽穿水渠，問題至開業時仍未能完全解決，因此會出現客人光顧期間遇上輕微水浸的情況，同時店內廁所又出現渠務菸塞問題。Stanley表示︰「這些看似雞毛蒜皮的狀況，都非常影響我們日常經營的運作，加上近年市道欠佳，我們選擇在這段最艱難的時期開業都頗為冒險。」

以廣東歌為題

GON！Bar & Restaurant與市面上的酒吧有所不同，加入了不少香港特色的元素。店面以霓虹燈配以廣東歌歌詞設計的燈飾作為點綴，帶出酒吧以廣東歌為主題的特色。Adrian解釋指︰「眾觀整個蘭桂坊的酒吧，在裝修，布置和音樂方面都走歐美路綫，差不多都一式一樣，唯獨欠缺香港特色的酒吧。加上我們又喜歡廣東歌，所以不論在裝修或播放的曲目都希望走本土年輕的定位，盡量與其他酒吧保持不同的風格。」

酒吧特製的飲料以本地代表性飲品調製而成。(曾耀輝攝)

Adrian續指︰「香港人喜歡唱K，客人來到可以享用到這裏的唱K設備。加上店面的面積不大，約2,000呎，客人與客人之間更易於打成一片，營造出溫馨歡樂的氛圍。」

他又認為GON！ Bar & Restaurant最吸引客人之處就是客人本身，因此現時已經聚集到一班穩定的回頭客。此外，作為一間酒吧，有獨家調製飲品亦相當重要，為了貼合酒吧的廣東歌主題，特別推出利賓納、益力多、凍檸茶、鴛鴦等4款香港地道飲品調製而成的雞尾酒，迎合本地客人之餘，又能向遊客推廣香港特色。

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籲港人放開懷抱

近日香港餐飲業正面臨寒冬，經營酒吧的他們都別一番體會，Adrian表示︰「現時好多內地人來蘭桂坊都是影相打卡為主，來消費的少之又少，他們不會為了光顧酒吧而排隊，但會為了跟蘭桂坊的路牌打卡影相而不惜大排長龍。他們以往會花上一大筆錢瘋狂購物食買玩，但現時他們會有攻略可以慳最多的錢，卻得到最多的享受，所以即使有幫襯，都只會一杯起兩杯止，反映他們的消費意慾並不高。」

對於近期有不少港人北上消費，二次打擊香港市道，Adrian認為香港不論在人工、租金和地方等範疇都無法與內地抗衡，但既然都開始經營了一間酒吧，不能輕易放棄「由佢死」。而Micheal就表示︰「每個人都有自己的選擇，我們如何做出自己本身的吸引力都是我們能力範圍可以做到的事，我們不能強迫，只需做好自己力所能及的本份就已經足夠，價錢在於值得與否，而非有多便宜。」Stanley補充︰「希望香港人不要有『香港消費好貴』，『香港的服務態度好差』的既定想法，他們一開始就抱持不好的感覺，就難以代入愉快消費的氣氛當中。」他希望香港人能放開懷抱，多支持本地的小店。

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做自己喜歡的事

尚有一個月就到香港中學文憑試（DSE）放榜日子，相信不少應屆考生都頗為擔心自己的成績和出路。4人現時雖則貴為酒吧老闆，但亦曾體驗過作為文憑試考生的經歷。Adrian認為畢業生要選擇自己喜歡做的事，他說︰「因為如果做不喜歡的事，是不會長久的，只要是自己喜歡或有興趣的，遇到困難的時候會想繼續改善，不會輕言放棄。」Stanley則認為反思自己很重要︰「好似做生意一樣，不會有一個方法令你好快回本，而是要不斷檢視並調整自己的目標，人生亦然，要調整適合自己的目標，才不至於經常有挫敗的感覺。」他呼籲各考生只需盡自己所能，做好自己本份，就自然能夠渡過困境難關。

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